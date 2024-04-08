Giriş Tarihi: 08.04.2024 09:45
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
09:45
Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin güzelliğiyle ortalığı kasıp kavurdu “Tıpkı annesi”
Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Ahu Tuğba'nın Amerika'da yaşayan kızı Anjelik Calvin, güzelliğiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu. Polis olan Anjelik Calvin herkesi şaşırttı. Florida'daki Everglades University'nin Siyaset ve İletişim bölümlerini bitiren 2 yaşındaki Anjelik, bir şirkette genel müdür olmak yerine kariyerinde farklı bir yol çizmişti. Florida'daki polis akademisinde eğitim alan Calvin, zorlu dersleri başarıyla tamamlamış ve silah, yakın dövüş ve ilk yardım gibi eğitimler alarak polis akademisinden mezun olmuştu. Ahu Tuğba'nın son paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu. Ahu Tuğba'nın takipçileri kızı Anjelik Calvin'in babasının kopyası olduğunu ifade etti.