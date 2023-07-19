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Haberler Galeri Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin kendine hayran bıraktı ‘Babanı hiç aratmıyorsun’
Giriş Tarihi: 19.07.2023 14:33 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 14:33

Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin kendine hayran bıraktı ‘Babanı hiç aratmıyorsun’

Yeşilçam'a damga vuran usta oyuncu Ahu Tuğba, Amerika'da yaşayan kızı Anjelik Calvin'in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Polis olan Anjelik Calvin görenleri adeta şoke etti. Florida'daki Everglades University'nin Siyaset ve İletişim bölümlerini bitiren 2 yaşındaki Anjelik, bir şirkette genel müdür olmak yerine kariyerinde farklı bir yol çizmişti. Florida'daki polis akademisinde eğitim alan Calvin, zorlu dersleri başarıyla tamamlamış ve silah, yakın dövüş ve ilk yardım gibi eğitimler alarak polis akademisinden mezun olmuştu. Ahu Tuğba'nın son paylaşımı sosyal medyada ilgi odağı oldu. Ahu Tuğba'nın takipçileri kızı Anjelik Calvin'in babasının kopyası olduğunu söyledi...

Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin kendine hayran bıraktı ‘Babanı hiç aratmıyorsun’

Bir döneme damga vuran Ahu Tuğba zaman zaman sosyal medyada eski hallerini paylaşıyor. Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Ahu Tuğbai sosyal medya hesabından kızı Anjelik Calvin'in fotoğrafını paylaştı. Calvin'in son halini görenler, "güzelliğini annesinden almış" yorumları yaptı.

Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin kendine hayran bıraktı ‘Babanı hiç aratmıyorsun’

Florida'daki Everglades University'nin Siyaset ve İletişim bölümlerini bitiren 29 yaşındaki Anjelik, bir şirkette genel müdür olmak yerine kariyerinde farklı bir yol çizmişti.

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Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin kendine hayran bıraktı ‘Babanı hiç aratmıyorsun’

Florida'daki polis akademisinde eğitim alan Calvin, zorlu dersleri başarıyla tamamlamış ve silah, yakın dövüş ve ilk yardım gibi eğitimler alarak polis akademisinden mezun olmuştu.

Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin kendine hayran bıraktı ‘Babanı hiç aratmıyorsun’

'VAMPİRELLA SAÇINI SEVİYOR'

Özel S.W.A.T. polisi olan Calvin'i annesi geçtiğimiz günlerde sosyal medyasından paylaşmıştı. Ahu Tuğba paylaşımına "Vampirella saçını seviyor.

Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin kendine hayran bıraktı ‘Babanı hiç aratmıyorsun’

Benim kızım tatlı bir tavşan. Kendi saçını boyamış... Ah çok çabuk büyüyorlar... Kızımm Anjelique..." notunu düşmüştü.

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