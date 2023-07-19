Giriş Tarihi: 19.07.2023 14:33 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 14:33

Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin kendine hayran bıraktı ‘Babanı hiç aratmıyorsun’

Yeşilçam'a damga vuran usta oyuncu Ahu Tuğba, Amerika'da yaşayan kızı Anjelik Calvin'in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Polis olan Anjelik Calvin görenleri adeta şoke etti. Florida'daki Everglades University'nin Siyaset ve İletişim bölümlerini bitiren 2 yaşındaki Anjelik, bir şirkette genel müdür olmak yerine kariyerinde farklı bir yol çizmişti. Florida'daki polis akademisinde eğitim alan Calvin, zorlu dersleri başarıyla tamamlamış ve silah, yakın dövüş ve ilk yardım gibi eğitimler alarak polis akademisinden mezun olmuştu. Ahu Tuğba'nın son paylaşımı sosyal medyada ilgi odağı oldu. Ahu Tuğba'nın takipçileri kızı Anjelik Calvin'in babasının kopyası olduğunu söyledi...