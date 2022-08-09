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Haberler Galeri Yeşilçam yıldızı Sevda Ferdağ yıllara meydan okuyor! Kapıcılar Kralı'nın kızıl saçlı güzeliydi...
Giriş Tarihi: 09.08.2022 10:35 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022 10:36

Yeşilçam yıldızı Sevda Ferdağ yıllara meydan okuyor! Kapıcılar Kralı'nın kızıl saçlı güzeliydi...

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden olan Kapıcılar Kralı'nın kızıl saçlı güzeli Sevda Ferdağ yıllar sonra sosyal medyada ilgi odağı oldu. Kapıcılar Kralı'nda profesyonel dolandırıcı Mahir'in ortağı rolündeki güzel oyuncu Sevda Ferdağ'ın son hali merak konusu oldu. Gerçek adı Lütfiye Dumrul olan sinema sanatçısı Sevda Ferdağ son hali ile sevenlerinden yoğun ilgi gördü. Sayısız film ve dizide yer alan Sevda Ferdağ şimdilerde 79 yaşında. İşte Kapıcılar Kralı filminin güzel yıldızı Sevda Ferdağ'ın son hali...

Yeşilçam yıldızı Sevda Ferdağ yıllara meydan okuyor! Kapıcılar Kralı’nın kızıl saçlı güzeliydi...

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden olan Kapıcılar Kralı'nın kızıl saçlı güzeli Sevda Ferdağ yıllar sonra sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Yeşilçam yıldızı Sevda Ferdağ yıllara meydan okuyor! Kapıcılar Kralı’nın kızıl saçlı güzeliydi...

Sayısız film ve dizide yer alan Sevda Ferdağ şimdilerde 79 yaşında.

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Yeşilçam yıldızı Sevda Ferdağ yıllara meydan okuyor! Kapıcılar Kralı’nın kızıl saçlı güzeliydi...

Yeşilçam'a damga vuran ünlü güzellerin son halleri merak ediliyor, sosyal medyada araştırılıyor.

Yeşilçam yıldızı Sevda Ferdağ yıllara meydan okuyor! Kapıcılar Kralı’nın kızıl saçlı güzeliydi...

O isimlerden biri de Sevda Ferdağ.

Yeşilçam yıldızı Sevda Ferdağ yıllara meydan okuyor! Kapıcılar Kralı’nın kızıl saçlı güzeliydi...

Hafızalara kazınan "Kapıcılar Kralı" filminde Kemal Sunal ile birlikte rol alan, 'Mahir'in ortağı rolünde seyirciyle buluşan Sevda Ferdağ'ın son hali ortaya çıktı.

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