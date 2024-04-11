Giriş Tarihi: 11.04.2024 07:06
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024
07:07
Yeşilçam yıldızları Serpil Çakmaklı ile Yalçın Dümer'in bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? 28 yaşındaki Merve güzelliğiyle büyüledi!
Yeşilçam'ın son jönlerinden Yalçın Dümer, 1993 yılında meslektaşı Serpil Çakmak ile nikah masasına oturmuştu. Ancak ikili, 1995'te yollarını ayırmıştı. Yeşilçam yıldızları Yalçın Dümer ve Serpil Çakmak'ın bu evlilikten Merve adını verdikleri bir kızları dünyaya geldi. Bir dönem tutkulu aşklarıyla sanat camiasının en gözde çiftlerinden olan Yalçın Dümer ile Serpil Çakmaklı'nın 28 yaşındaki kızları Merve güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte Serpil Çakmaklı ile Yalçın Dümer'in biricik kızları Merve Dümer...