Yeşilçam'ın kötü kadını Lale Belkıs yıllar sonra açıkladı! Lale Belkıs: Ben de sevdim ama sizler gelip elimden aldınız!

Yeşilçam'ın en güzel kötü kadınlarından Lale Belkıs yıllar sonra Hülya Koçyiğit'in sunduğu 'Film Gibi Hayatlar' programında ortaya çıktı. Usta oyuncu Hülya Koçyiğit, programında ülkemizin ilk milli mankeni, Yeşilçam filmlerinin vazgeçilmez oyuncusu Lale Belkıs'ı ağırladı. Düzgün fiziği ve güzelliğiyle dönemin dikkat çeken isimlerinden olan Lale Belkıs samimi açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda da bir ses sanatçısı olan 81 yaşındaki Lale Belkıs eski günlerini anlattı ve 'Lale' isminin kendisine nasıl verildiğinin hikayesinden bahsetti...