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  • Yeşilçam'ın kötü kadını Lale Belkıs yıllar sonra açıkladı! Lale Belkıs: Ben de sevdim ama sizler gelip elimden aldınız!

'ın kötü kadını yıllar sonra açıkladı! Lale Belkıs: Ben de sevdim ama sizler gelip elimden aldınız!

'ın en güzel kötü kadınlarından yıllar sonra 'in sunduğu '' programında ortaya çıktı. Usta oyuncu Hülya Koçyiğit, programında ülkemizin ilk milli mankeni, Yeşilçam filmlerinin vazgeçilmez oyuncusu Lale Belkıs'ı ağırladı. Düzgün fiziği ve güzelliğiyle dönemin dikkat çeken isimlerinden olan Lale Belkıs samimi açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda da bir ses sanatçısı olan 81 yaşındaki Lale Belkıs eski günlerini anlattı ve 'Lale' isminin kendisine nasıl verildiğinin hikayesinden bahsetti... Yeşilçam'ın unutulmayan '' karakterlerine hayat veren Lale Belkıs'ın son halini merak eden hayranları sanatçıyı sosyal medyada sık sık aratıyorlar. İşte güzelliğiyle yıllara meydan okuyan 'ın son hali ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 12.01.2020 15:32 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020 15:55
Yeşilçam'ın kötü kadını Lale Belkıs yıllar sonra açıkladı! Lale Belkıs: Ben de sevdim ama sizler gelip elimden aldınız!

'ın en güzel kötü kadınlarından yıllar sonra 'in sunduğu '' programında ortaya çıktı. Usta oyuncu Hülya Koçyiğit, programında ülkemizin ilk milli mankeni, Yeşilçam filmlerinin vazgeçilmez oyuncusu Lale Belkıs'ı ağırladı. Düzgün fiziği ve güzelliğiyle dönemin dikkat çeken isimlerinden olan Lale Belkıs samimi açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda da bir ses sanatçısı olan 81 yaşındaki Lale Belkıs eski günlerini anlattı ve 'Lale' isminin kendisine nasıl verildiğinin hikayesinden bahsetti...

Yeşilçam'ın kötü kadını Lale Belkıs yıllar sonra açıkladı! Lale Belkıs: Ben de sevdim ama sizler gelip elimden aldınız!

'LALE' İSMİNİ DEVRIM VERDİ'

Programda eski günleri anlatan Belkıs; Lale isminin kendisine nasıl verildiğini anlattı. Ünlü oyuncu, mankenlik yıllarında yaptığı 62 günlük gemi yolculuğu sırasında Hakkı Devrim'in "Gemide iki Belkıs var. Sen lale gibisin' diyerek kendisine Lale adını verdiğini söyledi.

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Yeşilçam'ın kötü kadını Lale Belkıs yıllar sonra açıkladı! Lale Belkıs: Ben de sevdim ama sizler gelip elimden aldınız!

Rol aldığı sinema filmlerinde hep karakteri olan kadınlara hayat verdiğini belirten Belkıs, "Oynadığım filmlerde hiçbir zaman kimsenin eşi olmadım, hiçbir filmimde evlenmedim" diye konuştu.

Yeşilçam'ın kötü kadını Lale Belkıs yıllar sonra açıkladı! Lale Belkıs: Ben de sevdim ama sizler gelip elimden aldınız!

'ın kötü kadını olarak anılmayı sevmediğini de söyleyen oyuncu şöyle devam etti: "Ben niye kötü kadını oldum ki Yeşilçam'ın? Ben de sevdim, sizler gelip elimden aldınız. Her rolü oynarım ama olmayı sevmiyorum."

Yeşilçam'ın kötü kadını Lale Belkıs yıllar sonra açıkladı! Lale Belkıs: Ben de sevdim ama sizler gelip elimden aldınız!

'ın unutulmayan '' karakterlerine hayat veren 'ın son halini merak eden hayranları sanatçıyı sosyal medyada sık sık aratıyorlar.

Yeşilçam'ın kötü kadını Lale Belkıs yıllar sonra açıkladı! Lale Belkıs: Ben de sevdim ama sizler gelip elimden aldınız!

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan 'ın usta ismi 'ın son hali hayranlarının beğenisini aldı.

Yeşilçam'ın kötü kadını Lale Belkıs yıllar sonra açıkladı! Lale Belkıs: Ben de sevdim ama sizler gelip elimden aldınız!

FİLİZ AKIN

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