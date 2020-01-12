Yeşilçam'ın kötü kadını Lale Belkıs yıllar sonra açıkladı! Lale Belkıs: Ben de sevdim ama sizler gelip elimden aldınız!

Yeşilçam'ın kötü kadını olarak anılmayı sevmediğini de söyleyen oyuncu şöyle devam etti: "Ben niye kötü kadını oldum ki Yeşilçam'ın? Ben de sevdim, sizler gelip elimden aldınız. Her rolü oynarım ama kötü kadın olmayı sevmiyorum."