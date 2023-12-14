Giriş Tarihi: 14.12.2023 12:28

Yeşilçam'a korkak patron rolüyle damga vurmuştu! Kızı meğer bir dönemin çocuk yıldızıymış...

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nejat Gürçen, Korkusuz Korkak'ta Mülayim Sert'in patronu, Gazeteci filminde fabrikatör Talip ve Gülen Gözler filminde inşaatı çöken Müteahhit Yunus rolleriyle hafızalara kazınmıştı. Kemal Sunal ve Cüneyt Arkın filmlerinin vazgeçilmez oyuncularından biri olan Nejat Gürçen çoğunlukla korkak, komik, zengin, bencil, zalim, patron, mafya sıfatları ile tanınmıştı. Hemen hemen her filminde papyonu, purosu ve pantolon askısıyla dikkat çeken usta oyuncu Nejat Gürçen hakkındaki gerçekle şaşırttı. Gülen Gözler'in müteahhit Yunus'u Nejat Gürçen'in kızı da meğer birçok filmde rol alan çocuk yıldızmış.