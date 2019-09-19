Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan yıllar sonra itiraf etti! Yemek takımım bir ev alırdı ama…

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan, 2. Sayfa programına konuk oldu. Banu Alkan, bir zamanlar yaşadığı lüks hayatı canlı yayında anlattı. Banu Alkan " Yüzümde hiç estetik yok. Saç rengim de yıllardır aynı. Paris'e Alexander'a giderdim saçlarımı boyatmaya. Sophia Loren'in tüm sırlarını söyledi bana gittiğim kuaför. 'Güvenme güzelliğine bir sivilce yeter, güvenme malına bir kıvılcım yeter' demiş atalarımız... Evdeki gül yemek takımım bir ev alırdı ama yalıya mazot alamadım. Yemek odamın tamamı gül ağacından. Değeri 1,5 milyon civarında' dedi. Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan sözlerine şöyle devam etti: Milyon dolarlarla oynarken sıfıra inebiliyor insan. Herkesin başına gelebilir. Kıymetini bilmek lazım. Çok paracı olmamak lazım ama değerini de bilmek lazım. Yemek takımım da duruyor. Gül ağacından. İtalya'da yılda 1 tane yapılıyor. Geçen gün kız kardeşime 'satalım' dedim. Kıyamıyorum. Üstüne bir şey koyulduğu zaman üzülüyorum. Üstümdeki elbise yorgan değil. Kumaşının metresi 200 dolar. O yorgan dediğiniz şeylerin metresi 10 lira. Afrodit Banu Alkan her zaman olduğu gibi yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. 'Yüzümde hiç estetik yok' diyen ünlü sanatçı Banu Alkan hayranlarından büyük bir beğeni aldı. İşte Banu Alkan ve diğer ünlü isimler…