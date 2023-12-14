Yeşilçam’ın ‘Altın Çocuğu’ Göksel Arsoy’un oğluyla ilgili detay şaşırttı! Ebru Gündeş ile Deli Divane...

Giriş Tarihi: 14.12.2023 18:23 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 18:23

Yeşilçam'ın 'Altın Çocuğu' olarak hafızalarda yer edinen usta oyuncu Göksel Arsoy, unutulmaz filmlerde yer aldı. Şimdilerde 87 yaşında olan Göksel Arsoy, uzun süredir gözlerden uzak sakin bir hayat sürüyor. Yeşilçam'ın yakışıklı jönlerinden Göksel Arsoy hakkındaki gerçekle hayranlarını şaşırttı. Meğer Göksel Arsoy'un oğlu kendisinden ünlüymüş. Ebru Gündeş ile 'Deli Divane' dizisinde başrol oynayan ünlü oyuncu ve manken Göksel Arsoy'un oğlu çıktı. Oyuncu ve manken Gökhan Arsoy'u görenler yakışıklılığı genetikmiş demeden edemedi. İşte Göksel Arsoy'un merak edilen oğlu!