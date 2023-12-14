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Haberler Galeri Yeşilçam’ın ‘Altın Çocuğu’ Göksel Arsoy’un oğluyla ilgili detay şaşırttı! Ebru Gündeş ile Deli Divane...
Giriş Tarihi: 14.12.2023 18:23 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 18:23

Yeşilçam’ın ‘Altın Çocuğu’ Göksel Arsoy’un oğluyla ilgili detay şaşırttı! Ebru Gündeş ile Deli Divane...

Yeşilçam'ın 'Altın Çocuğu' olarak hafızalarda yer edinen usta oyuncu Göksel Arsoy, unutulmaz filmlerde yer aldı. Şimdilerde 87 yaşında olan Göksel Arsoy, uzun süredir gözlerden uzak sakin bir hayat sürüyor. Yeşilçam'ın yakışıklı jönlerinden Göksel Arsoy hakkındaki gerçekle hayranlarını şaşırttı. Meğer Göksel Arsoy'un oğlu kendisinden ünlüymüş. Ebru Gündeş ile 'Deli Divane' dizisinde başrol oynayan ünlü oyuncu ve manken Göksel Arsoy'un oğlu çıktı. Oyuncu ve manken Gökhan Arsoy'u görenler yakışıklılığı genetikmiş demeden edemedi. İşte Göksel Arsoy'un merak edilen oğlu!

Yeşilçam’ın ‘Altın Çocuğu’ Göksel Arsoy’un oğluyla ilgili detay şaşırttı! Ebru Gündeş ile Deli Divane...

Yakışıklı oyuncu ve manken Yeşilçam'ın altın çocuğu Göksel Arsoy oğlu çıktı! Görenler yakışıklılığı genetikmiş demeden edemedi. İşte sayısız filmde yer alan Yeşilçam'ın en yakışıklı jönlerinden Göksel Arsoy'un ünlü oğlu...

Yeşilçam’ın ‘Altın Çocuğu’ Göksel Arsoy’un oğluyla ilgili detay şaşırttı! Ebru Gündeş ile Deli Divane...

Göksel Arsoy, sinemaya ilk olarak 1958 yılında Sırrı Gültekin'in yönettiği Kara Günlerim adlı filmle geçti. Sonra 'Ham Meyve' adlı filmde Muhterem Nur ile oynadı. 1961'de 'Samanyolu' filmi için Belgin Doruk ile kamera karşısına geçti.

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Yeşilçam’ın ‘Altın Çocuğu’ Göksel Arsoy’un oğluyla ilgili detay şaşırttı! Ebru Gündeş ile Deli Divane...

Özellikle 60'lı yılların başında sayısız filmde rol almıştır. Göksel Arsoy, "Altın Çocuk" takma adıyla bilinmektedir. Amcası, bestekar Yesari Asım Arsoy'dan 2 yıl Türk Sanat Müziği dersi aldı ve solist altı olarak sahneye çıktı.

Yeşilçam’ın ‘Altın Çocuğu’ Göksel Arsoy’un oğluyla ilgili detay şaşırttı! Ebru Gündeş ile Deli Divane...

Gazinolarda Behiye Aksoy, Sevim Tuna, Gönül Yazar, Muazzez Abacı ile çalıştı. 16 yıl en büyük gazinolarda çalıştı. 1962 yılında Kendi adına "Göksel Film Şirketi"ni kurarak prodüktörlük yaptı.

Yeşilçam’ın ‘Altın Çocuğu’ Göksel Arsoy’un oğluyla ilgili detay şaşırttı! Ebru Gündeş ile Deli Divane...

Yeşilçam'ın altın çocuğu olarak ünlenen usta sanatçı Göksel Arsoy'un oğlu meğer ünlü oyuncuymuş.

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