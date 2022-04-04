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Haberler Galeri Yeşilçam'ın Ayşecik’i son hali ile görenleri şoke etti! Tanımak imkansız! Zeynep Değirmencioğlu bakın şimdi ne yapıyor?
Giriş Tarihi: 04.04.2022 06:12 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 06:14

Yeşilçam'ın Ayşecik’i son hali ile görenleri şoke etti! Tanımak imkansız! Zeynep Değirmencioğlu bakın şimdi ne yapıyor?

Yeşilçam'a Ayşecik karakteriyle damga vuran Zeynep Değirmencioğlu, evlendikten sonra kariyerine noktayı koyarak gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih etmişti. Yeşilçam'ın unutulmaz isminin zaman içindeki değişimi sevenlerini şaşkına çevirdi. Henüz 2 yaşındayken sinemaya adım atan Zeynep Değirmencioğlu 'Ayşecik' filmiyle Türk sinemasında çığır açmıştı. 20'li yaşlarına kadar çok sayıda filmde yer alan ve sonrasında sinemayı bırakan oyuncuyu yıllar sonra görenler tanımakta zorlandı. Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte merak edenler için Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali …

Yeşilçam’ın Ayşecik’i son hali ile görenleri şoke etti! Tanımak imkansız! Zeynep Değirmencioğlu bakın şimdi ne yapıyor?

Türk sinemasında çocuk yıldızların önünü açan 'Ayşecik' karakteri ile gönülleri fetheden Zeynep Değişmencioğlu zirvedeyken bıraktığı oyunculuğa bir daha hiç dönmedi.

Yeşilçam’ın Ayşecik’i son hali ile görenleri şoke etti! Tanımak imkansız! Zeynep Değirmencioğlu bakın şimdi ne yapıyor?

Atıf Yılmaz'ın yönettiği, Zeynep Değirmencioğlu'nun başrolünde yer aldığı 'Ayşecik', izleyiciden gördüğü ilgi üzerine çekilen devam filmleriyle 11 yılda 15 filmlik seri haline getirildi.

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Yeşilçam’ın Ayşecik’i son hali ile görenleri şoke etti! Tanımak imkansız! Zeynep Değirmencioğlu bakın şimdi ne yapıyor?

Filmin senaristi Hamdi Değirmencioğlu'nun kızı olan 1954 doğumlu Zeynep Değirmencioğlu, dönemin ünlü futbolcusu Fenerbahçeli Serkan Acar ile evlendikten sonra kendine bambaşka bir yol çizdi.

Yeşilçam’ın Ayşecik’i son hali ile görenleri şoke etti! Tanımak imkansız! Zeynep Değirmencioğlu bakın şimdi ne yapıyor?

Şimdilerde İstanbul'da emlakçılık yapan Zeynep Değirmencioğlu son hali ile merak konusu oldu.

Yeşilçam’ın Ayşecik’i son hali ile görenleri şoke etti! Tanımak imkansız! Zeynep Değirmencioğlu bakın şimdi ne yapıyor?
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