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Haberler Galeri Yeşilçam'ın çirkef ve gaddar kadınıydı! Hikmet Gül'ün şarkıcı ve oyuncu kızı bakın kim çıktı?
Giriş Tarihi: 30.03.2024 16:36 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 16:37

Yeşilçam'ın çirkef ve gaddar kadınıydı! Hikmet Gül'ün şarkıcı ve oyuncu kızı bakın kim çıktı?

Sinderella Kül Kedisi, Salak Milyoner, Kapıcılar Kralı, Tosun Paşa, İbo ile Güllüşah, Doktor Civanım, Şendul Şaban ve Çöpçüler Kralı... Yeşilçam'ın en efsane filmlerinde yer almıştı Hikmet Gül. Unutulmaz oyunculardan olan Hikmet Gül'ü, genellikle çirkef ve gaddar rollerle tanımıştık. Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdıran Hikmet Gül'ün kendisinden ünlü kızı bakın kim çıktı? Filmlerde birlikte rol alan anne-kızın benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.

Yeşilçam’ın çirkef ve gaddar kadınıydı! Hikmet Gül’ün şarkıcı ve oyuncu kızı bakın kim çıktı?

Oynadığı tüm rolleri izleyiciye adeta altın tepside sunmuştu usta oyuncu Hikmet Gül. 100'den fazla filmde rol alan oyuncu genellikle Cüneyt Arkın ve Kemal Sunal filmlerinde boy göstermişti.

Yeşilçam’ın çirkef ve gaddar kadınıydı! Hikmet Gül’ün şarkıcı ve oyuncu kızı bakın kim çıktı?

Usta isim Sinderella Kül Kedisi, Salak Milyoner, Kapıcılar Kralı, Tosun Paşa, İbo ile Güllüşah, Doktor Civanım, Şendul Şaban ve Çöpçüler Kralı gibi dönemin en popüler filmlerinde oynamıştı.

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Yeşilçam’ın çirkef ve gaddar kadınıydı! Hikmet Gül’ün şarkıcı ve oyuncu kızı bakın kim çıktı?

Hikmet Gül, 1991 yılında İstanbulda yaşama veda etmişti.

Yeşilçam’ın çirkef ve gaddar kadınıydı! Hikmet Gül’ün şarkıcı ve oyuncu kızı bakın kim çıktı?

Hikmet Gül'ün kendisinden de ünlü bir kızı olduğunu biliyor muydunuz?

Yeşilçam’ın çirkef ve gaddar kadınıydı! Hikmet Gül’ün şarkıcı ve oyuncu kızı bakın kim çıktı?

Hatta anne kız Sindrella Külkedisi filminde birlikte rol almış.

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