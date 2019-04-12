Yeşilçam'ın çocuk yıldızı Hüdaverdi'nin yıllar sonraki hali çok şaşırttı!
Yeşilçam'ın çocuk yıldızı Hüdaverdi'nin yıllar sonraki hali çok şaşırttı!
Yeşilçam'da bir dönem Hüdaverdi fırtınası esiyordu. Afacan Hüdaverdi'nin haylazlıkları sinema salonlarında kahkahalarla yankılanıyordu. Hüdaverdi rolüyle Yeşilçam'da büyük bir üne kavuşan Önder Tekin ise yıllar sonra ortaya çıktı! O zamanların çocuk oyuncusu Önder Tekin şimdilerde emeklilik hayatının keyfini çıkarıyor. Hüdaverdi'yi başarıyla oynayan Önder Tekin'i ise görenler tanıyamıyor.
Giriş Tarihi: 12.04.2019
07:23
Güncelleme Tarihi: 26.08.2019
07:41