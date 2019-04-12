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  • Yeşilçam'ın çocuk yıldızı Hüdaverdi'nin yıllar sonraki hali çok şaşırttı!

'ın çocuk yıldızı Hüdaverdi'nin yıllar sonraki hali çok şaşırttı!

'da bir dönem Hüdaverdi fırtınası esiyordu. Afacan Hüdaverdi'nin haylazlıkları sinema salonlarında kahkahalarla yankılanıyordu. Hüdaverdi rolüyle Yeşilçam'da büyük bir üne kavuşan ise yıllar sonra ortaya çıktı! O zamanların çocuk oyuncusu Önder Tekin şimdilerde emeklilik hayatının keyfini çıkarıyor. Hüdaverdi'yi başarıyla oynayan Önder Tekin'i ise görenler tanıyamıyor.

Giriş Tarihi: 12.04.2019 07:23 Güncelleme Tarihi: 26.08.2019 07:41
Yeşilçam'ın çocuk yıldızı Hüdaverdi'nin yıllar sonraki hali çok şaşırttı!

İşte Hüdaverdi ve bir zamanların çocuk oyuncularının değişimleri...

Yeşilçam'ın çocuk yıldızı Hüdaverdi'nin yıllar sonraki hali çok şaşırttı!

90'lı yıllarda Ayrı Dünyalar dizisiyle tanınan çocuk oyuncu İpek Tugay'a bir de şimdi bakın...

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Yeşilçam'ın çocuk yıldızı Hüdaverdi'nin yıllar sonraki hali çok şaşırttı!
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Yeşilçam'ın çocuk yıldızı Hüdaverdi'nin yıllar sonraki hali çok şaşırttı!
Yeşilçam'ın çocuk yıldızı Hüdaverdi'nin yıllar sonraki hali çok şaşırttı!
Yeşilçam'ın çocuk yıldızı Hüdaverdi'nin yıllar sonraki hali çok şaşırttı!
Yeşilçam'ın çocuk yıldızı Hüdaverdi'nin yıllar sonraki hali çok şaşırttı!

2013 yılında Bulgaristan'da yapılan Best Model of the World yarışmasında "Best Child Model" seçilerek 83 ülkeden rakiplerini geride bırakan Erhan Can Kartal ardından Ezel dizisinde rol almıştı.

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