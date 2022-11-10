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Haberler Galeri Yeşilçamın deli dolu kadınıydı! Oğlu meğer kendisinden ünlüymüş...
Giriş Tarihi: 10.11.2022 09:54

Yeşilçamın deli dolu kadınıydı! Oğlu meğer kendisinden ünlüymüş...

''Göster ama elletme'' repliğiyle gülümseten, yeri geldiğinde çirkefleşip, yeri geldiğinde tam bir hanımefendi olan Yeşilçamın yıldız oyuncusu Mürüvvet Sim...Birer motto haline gelmiş cümleleri ve mimikleriyle hayatımıza dokudu. Mürüvvet Sim rol aldığı Bitirimler Sosyetede, Avanak, Cevriyem, Bizim Kız, Gol Kralı, Yaz Bekarı, Neşeli Günler, Evcilik Oyunu, Yumurcak Veda, Sev Kardeşim gibi filmlerle hafızalara kazınmıştı. 1983 yılında aramızdan ayrılan Yeşilçam emektarının iki evliliğinden iki oğlu bulunuyor. İşte Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdıran Mürüvvet Sim'in kendisinden ünlü müzisyen oğlu...

Yeşilçamın deli dolu kadınıydı! Oğlu meğer kendisinden ünlüymüş...

Usta oyuncu Mürüvvet Sim, rol aldığı sayısız filmle Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı.

Yeşilçamın deli dolu kadınıydı! Oğlu meğer kendisinden ünlüymüş...

Adeta her role bürünen Mürüvvet Sim Bitirimler Sosyetede, Avanak, Cevriyem, Bizim Kız, Gol Kralı, Yaz Bekarı, Neşeli Günler, Evcilik Oyunu, Yumurcak Veda, Sev Kardeşim gibi filmlerde oynamıştı.

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Yeşilçamın deli dolu kadınıydı! Oğlu meğer kendisinden ünlüymüş...

Yeri geldiğinde çirkefleşip, yeri geldiğinde de tam bir hanımefendi olan Yeşilçamın yıldız oyuncusu Mürüvvet Sim, birer motto haline gelmiş cümleleriyle de hayatımıza dokunmayı bilmişti.

Yeşilçamın deli dolu kadınıydı! Oğlu meğer kendisinden ünlüymüş...

Türk Sineması'nda büyük emeği olan Mürüvvet Sim, "Göster ama elletme" repliğiyle de hafızalara kazınmıştı.

Yeşilçamın deli dolu kadınıydı! Oğlu meğer kendisinden ünlüymüş...

1983 yılında yaşamını yitiren usta isim, iki evlilik yapmıştı.

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