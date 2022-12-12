Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncalarından Hülya Koçyiğit’in Fatma Girik’siz buruk yaş günü! Aynı gün doğmuşlardı... Fatma Girik yaşasaydı 80 yaşında olacaktı!

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın'ın yanı sıra Yeşilçam'ın '4 Yapraklı Yonca'sından biri olan usta oyuncu Fatma Girik, 24 Ocak'ta hayata veda etmişti. Yeşilam'ın en güzel kadınlarından olan ve yakın dostluklarıyla bilinen usta oyunculardan Fatma Girik ile Hülya Koçyiğit'in bugün doğum günü.