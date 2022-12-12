Giriş Tarihi: 12.12.2022 16:17
Güncelleme Tarihi: 12.12.2022
16:27
Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından Hülya Koçyiğit'in Fatma Girik'siz buruk yaş günü! Aynı gün doğmuşlardı... Fatma Girik yaşasaydı 80 yaşında olacaktı!
Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Fatma Girik, bu yılın başında koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ölümü ile sevenlerini yasa boğan Fatma Girik yaşasaydı bugün 80 yaşına basacaktı. Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarında olan Fatma Girik'in yakın dostu Hülya Koçyiğit de bugün 75. yaşını kutluyor. Fatma Girik ile arkadaşlıkları çok uzun yıllara dayanan Hülya Koçyiğit, bu defa Fatma Girik'siz yeni yaşına girdi.