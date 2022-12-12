Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından Hülya Koçyiğit'in Fatma Girik'siz buruk yaş günü! Aynı gün doğmuşlardı... Fatma Girik yaşasaydı 80 yaşında olacaktı!
Giriş Tarihi: 12.12.2022 16:17 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 16:27

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından Hülya Koçyiğit'in Fatma Girik'siz buruk yaş günü! Aynı gün doğmuşlardı... Fatma Girik yaşasaydı 80 yaşında olacaktı!

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Fatma Girik, bu yılın başında koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ölümü ile sevenlerini yasa boğan Fatma Girik yaşasaydı bugün 80 yaşına basacaktı. Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarında olan Fatma Girik'in yakın dostu Hülya Koçyiğit de bugün 75. yaşını kutluyor. Fatma Girik ile arkadaşlıkları çok uzun yıllara dayanan Hülya Koçyiğit, bu defa Fatma Girik'siz yeni yaşına girdi.

Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncalarından Hülya Koçyiğit’in Fatma Girik’siz buruk yaş günü! Aynı gün doğmuşlardı... Fatma Girik yaşasaydı 80 yaşında olacaktı!

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın'ın yanı sıra Yeşilçam'ın '4 Yapraklı Yonca'sından biri olan usta oyuncu Fatma Girik, 24 Ocak'ta hayata veda etmişti. Yeşilam'ın en güzel kadınlarından olan ve yakın dostluklarıyla bilinen usta oyunculardan Fatma Girik ile Hülya Koçyiğit'in bugün doğum günü.

Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncalarından Hülya Koçyiğit’in Fatma Girik’siz buruk yaş günü! Aynı gün doğmuşlardı... Fatma Girik yaşasaydı 80 yaşında olacaktı!

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Fatma Girik, bu yılın başında koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncalarından Hülya Koçyiğit’in Fatma Girik’siz buruk yaş günü! Aynı gün doğmuşlardı... Fatma Girik yaşasaydı 80 yaşında olacaktı!

Ölümü ile sevenlerini yasa boğan Fatma Girik yaşasaydı bugün 80 yaşına basacaktı.

Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncalarından Hülya Koçyiğit’in Fatma Girik’siz buruk yaş günü! Aynı gün doğmuşlardı... Fatma Girik yaşasaydı 80 yaşında olacaktı!

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarında olan Fatma Girik'in yakın dostu Hülya Koçyiğit de bugün 75. yaşını kutluyor.

Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncalarından Hülya Koçyiğit’in Fatma Girik’siz buruk yaş günü! Aynı gün doğmuşlardı... Fatma Girik yaşasaydı 80 yaşında olacaktı!

Fatma Girik ile arkadaşlıkları çok uzun yıllara dayanan Hülya Koçyiğit, bu defa Fatma Girik'siz yeni yaşına girdi.

SON DAKİKA