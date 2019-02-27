Yeşilçam'ın efsane ismi Aytaç Arman'a veda

Bir süredir kanser tedavisi gören Aytaç Arman (69), Maltepe'deki İstanbul Onkoloji Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Haberi Menderes Samancılar ve Sinema Oyuncuları Meslek Birliği (BİROY) Twitter hesabından "Kurucu üyelerimizden, değerli meslektaşımız Aytaç Arman'ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içerisindeyiz'' mesajıyla duyurdu. 1949'da Adana'da dünyaya gelen Arman, Ömer Kavur'un 'Gece Yolculuğu' filmindeki unutulmaz rolüyle 1988'de Altın Portakal Yarışması'nda 'en iyi erkek oyuncu' ödülünü kazanmıştı.69 yaşındaki usta oyuncu Aytaç Arman için Beyoğlu Atlas Sineması'nda tören düzenlendi.