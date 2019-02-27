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'ın efsane ismi 'a veda

Bir süredir kanser tedavisi gören (69), Maltepe'deki İstanbul Onkoloji Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Haberi Menderes Samancılar ve Sinema Oyuncuları Meslek Birliği (BİROY) Twitter hesabından "Kurucu üyelerimizden, değerli meslektaşımız Aytaç Arman'ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içerisindeyiz'' mesajıyla duyurdu. 1949'da Adana'da dünyaya gelen Arman, Ömer Kavur'un 'Gece Yolculuğu' filmindeki unutulmaz rolüyle 1988'de Altın Portakal Yarışması'nda 'en iyi erkek oyuncu' ödülünü kazanmıştı.69 yaşındaki usta oyuncu Aytaç Arman için Beyoğlu Atlas Sineması'nda tören düzenlendi.

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Giriş Tarihi: 27.02.2019 15:00 Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 15:46
Yeşilçam'ın efsane ismi Aytaç Arman'a veda

Kanser tedavisi görürken hayatını kaybeden usta oyuncu için cenaze töreni düzenlendi.

Yeşilçam'ın efsane ismi Aytaç Arman'a veda

Beyoğlu Atlas Sineması'ndaki törene, Arman'ın ailesi ve dostlarının yanı sıra, Kadir İnanır, Halil Ergün, Mahsun Kırmızıgül, Ercan Kesal, Nuri Alço, Can Kolukısa, Volkan Severcan gibi sinema ve tiyatro dünyasının ünlü isimlerinin yanı sıra sanatçının ailesi, dostları ve sevenleri katıldı.

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Yeşilçam'ın efsane ismi Aytaç Arman'a veda

Törende konuşan Arman'ın eşi Radife Baltaoğlu, 'ın hayat arkadaşı olmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "İyi ki hayatıma girdi. Ona her şey için teşekkür ediyorum. Hayata bakışı, insana bakışı, meselelere yaklaşımı için özellikle. Biraz da dert etmeden eleştirel yaklaşabilseydi, belki biraz daha geç uğurlayabilirdik onu. Bana bir evlat kazandırdığı için de ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

Yeşilçam'ın efsane ismi Aytaç Arman'a veda

Arman'ın oğlu Erdem İnce ise salonda bulunanlara teşekkür ederek, "Karşıma baktığımda bir salon dolusu insan değil, babamın hayatını görüyorum. Ben doğduğumda babam 49 yaşındaydı, öyle uçsuz bucaksız bir adamdı ki keşke her anını yanında yaşama şansım olsaydı diye düşünürdüm hep." ifadelerini kullandı.

Yeşilçam'ın efsane ismi Aytaç Arman'a veda

İnce, babasını hep bir mücadele içinde gördüğünü belirterek, "Babamın bana olduğu kadar hepinize yoldaş olduğunu düşüyorum. Bugün onun saatini ve kravatını takıyorum ama karşınızda onun bize öğrettikleri ve bize kattıklarıyla onu gururlandıracak şekilde bulunduğumu umuyorum." şeklinde konuştu.

Yeşilçam'ın efsane ismi Aytaç Arman'a veda

Usta oyuncu Kadir İnanır ise 'ı sanatının ve ülkesinin sorunlarına duyarlı bir sanatçı olarak gördüğünü vurgulayarak, "Bir gün teker teker gideceğiz, bu bir gerçek. Ancak giderken sevgiyle, saygı duyularak gitmek gerekiyor. Aytaç, sanatın ve ülkesinin sorunlarına son derece duyarlı bir sanatçıydı. Üzülerek gitti biliyorum ama üzülmesin, öyle genç sinemacılar geliyor ki. Seni asla unutmayacağız." diye konuştu.

Yeşilçam'ın efsane ismi Aytaç Arman'a veda

Oyuncu Halil Ergün de 'ın iyi bir dostu olduğunu, gösterişten uzak, sakin ve tutkulu bir hayat sürdüğünü söyledi. Ergün, "Aytaç ardında çok güzel filmlerle iz bıraktı, muhteşem bir oğul bıraktı. Oğluna da hayatta başarılar diliyorum." dedi.

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