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Haberler Galeri Yeşilçam'ın efsanesi Hayati Hamzaoğlu'nun oğlu bakın hangi ünlü çıktı! Meğer Kuruluş Osman'ın yıldız oyuncusuymuş...
Giriş Tarihi: 24.04.2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 15:55

Yeşilçam'ın efsanesi Hayati Hamzaoğlu'nun oğlu bakın hangi ünlü çıktı! Meğer Kuruluş Osman'ın yıldız oyuncusuymuş...

Türk Sineması'nın sert bakışlı delikanlısı olarak hafızalara kazınan Hayati Hamzaoğlu Çöl Kartalı, Malkoçoğlu Kurt Bey, Aynalı Tahir ve Keşanlı Ali Destanı gibi sayısız filmde rol almıştı. Usta oyuncunun oğlu da babasının izinden gitti. Sinemamızın efsane ismi Hayati Hamzaoğlu'nun oğlu şimdilerde Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı ve atv ekranlarının reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinin yıldız ismiymiş...

Yeşilçam’ın efsanesi Hayati Hamzaoğlu’nun oğlu bakın hangi ünlü çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın yıldız oyuncusuymuş...

Türk sinemasının unutulmaz en iyi kötü adamlarından biri olan Hayati Hamzaoğlu, rol aldığı sayısız filmle adını Yeşilçam tarihine altın harflerle yazdırmıştı.

Yeşilçam’ın efsanesi Hayati Hamzaoğlu’nun oğlu bakın hangi ünlü çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın yıldız oyuncusuymuş...

200'e yakın filmde izleyici karşısına çıkan Hayati Hamzaoğlu, henüz 67 yaşındayken akciğer kanseri nedeniyle aramızdan ayrılmıştı.

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Yeşilçam’ın efsanesi Hayati Hamzaoğlu’nun oğlu bakın hangi ünlü çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın yıldız oyuncusuymuş...

Sert mizacıyla hatırlanan Hayati Hamzaoğlu, en son 1998 yılında Aynalı Tahir filminde rol almıştı.

Yeşilçam’ın efsanesi Hayati Hamzaoğlu’nun oğlu bakın hangi ünlü çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın yıldız oyuncusuymuş...

Maddi nedenlerden dolayı ilkokuldan sonra eğitimine devam edemeyen Hayati Hamzaoğlu, kuyumculuk ve kunduracılık gibi pek çok farklı işte çalıştı.

Yeşilçam’ın efsanesi Hayati Hamzaoğlu’nun oğlu bakın hangi ünlü çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın yıldız oyuncusuymuş...

Trabzon doğumlu oyuncu 1999 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde de Yaşam Boyu Onur Ödülü'nün sahibi olmuştu.

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