Giriş Tarihi: 24.04.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
15:55
Yeşilçam'ın efsanesi Hayati Hamzaoğlu'nun oğlu bakın hangi ünlü çıktı! Meğer Kuruluş Osman'ın yıldız oyuncusuymuş...
Türk Sineması'nın sert bakışlı delikanlısı olarak hafızalara kazınan Hayati Hamzaoğlu Çöl Kartalı, Malkoçoğlu Kurt Bey, Aynalı Tahir ve Keşanlı Ali Destanı gibi sayısız filmde rol almıştı. Usta oyuncunun oğlu da babasının izinden gitti. Sinemamızın efsane ismi Hayati Hamzaoğlu'nun oğlu şimdilerde Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı ve atv ekranlarının reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinin yıldız ismiymiş...