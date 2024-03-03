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Haberler Galeri Yeşilçam'ın en güzeli Gülşen Bubikoğlu geçmişe yolculuk yaptı! Yıllara meydan okuyan oyuncu yine hayran bıraktı!
Giriş Tarihi: 03.03.2024 12:57 Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 13:02

Yeşilçam'ın en güzeli Gülşen Bubikoğlu geçmişe yolculuk yaptı! Yıllara meydan okuyan oyuncu yine hayran bıraktı!

Yeşilçam'ın en güzeli Gülşen Bubikoğlu sosyal medya aracılığıyla hayranlarıyla buluşuyor. Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Ah Nerede, Gırgıriye ve daha nicesi... Yer aldığı sayısız film ve diziler ile Türk sinemasının mihenk taşlarından Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle de yıllara meydan okuyor. Gülşen Bubikoğlu'nun son halini görenler "Yıllar güzelliğinden hiçbir şey götüremedi" yorumunda bulunmadan edemiyor. Gülşen Bubikoğlu adeta gençlik iksirini bulmuşçasına hiç yaşlanmıyor…

Yeşilçam’ın en güzeli Gülşen Bubikoğlu geçmişe yolculuk yaptı! Yıllara meydan okuyan oyuncu yine hayran bıraktı!

Güzelliği sosyal medyada konuşuldu… Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu, yıllara meydan okuyor. Gülşen Bubikoğlu ekranlardan uzak olsa da sosyal medya üzerinden hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 69 yaşına basan Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyaya damga vurdu...

Yeşilçam’ın en güzeli Gülşen Bubikoğlu geçmişe yolculuk yaptı! Yıllara meydan okuyan oyuncu yine hayran bıraktı!

Yeşilçam'da rol aldığı yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gülşen Bubikoğlu, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettiriyor.

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Yeşilçam’ın en güzeli Gülşen Bubikoğlu geçmişe yolculuk yaptı! Yıllara meydan okuyan oyuncu yine hayran bıraktı!

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu adeta gençlik iksirini bulmuşcasına hiç yaşlanmıyor.

Yeşilçam’ın en güzeli Gülşen Bubikoğlu geçmişe yolculuk yaptı! Yıllara meydan okuyan oyuncu yine hayran bıraktı!

Gülşen Bubikoğlu hayranlarına sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

Yeşilçam’ın en güzeli Gülşen Bubikoğlu geçmişe yolculuk yaptı! Yıllara meydan okuyan oyuncu yine hayran bıraktı!

Gülşen Bubikoğlu en beğenilen fotoğraflarındaki pozlarını adeta yeniden canlandırıyor.

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