Giriş Tarihi: 04.03.2024 06:02
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
06:03
Yıllara meydan okuyan oyuncu yine hayran bıraktı! Yeşilçam'ın en güzeli Gülşen Bubikoğlu geçmişe yolculuk yaptı!
Yeşilçam'ın en güzeli Gülşen Bubikoğlu sosyal medya aracılığıyla hayranlarıyla buluşuyor. Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Ah Nerede, Gırgıriye ve daha nicesi... Yer aldığı sayısız film ve diziler ile Türk sinemasının mihenk taşlarından Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle de yıllara meydan okuyor. Gülşen Bubikoğlu'nun son halini görenler "Yıllar güzelliğinden hiçbir şey götüremedi" yorumunda bulunmadan edemiyor. Gülşen Bubikoğlu adeta gençlik iksirini bulmuşçasına hiç yaşlanmıyor…