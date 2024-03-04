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Haberler Galeri Yıllara meydan okuyan oyuncu yine hayran bıraktı! Yeşilçam'ın en güzeli Gülşen Bubikoğlu geçmişe yolculuk yaptı!
Giriş Tarihi: 04.03.2024 06:02 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 06:03

Yıllara meydan okuyan oyuncu yine hayran bıraktı! Yeşilçam'ın en güzeli Gülşen Bubikoğlu geçmişe yolculuk yaptı!

Yeşilçam'ın en güzeli Gülşen Bubikoğlu sosyal medya aracılığıyla hayranlarıyla buluşuyor. Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Ah Nerede, Gırgıriye ve daha nicesi... Yer aldığı sayısız film ve diziler ile Türk sinemasının mihenk taşlarından Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle de yıllara meydan okuyor. Gülşen Bubikoğlu'nun son halini görenler "Yıllar güzelliğinden hiçbir şey götüremedi" yorumunda bulunmadan edemiyor. Gülşen Bubikoğlu adeta gençlik iksirini bulmuşçasına hiç yaşlanmıyor…

Yıllara meydan okuyan oyuncu yine hayran bıraktı! Yeşilçam’ın en güzeli Gülşen Bubikoğlu geçmişe yolculuk yaptı!

Güzelliği sosyal medyada konuşuldu… Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu, yıllara meydan okuyor. Gülşen Bubikoğlu ekranlardan uzak olsa da sosyal medya üzerinden hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 69 yaşına basan Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyaya damga vurdu...

Yıllara meydan okuyan oyuncu yine hayran bıraktı! Yeşilçam’ın en güzeli Gülşen Bubikoğlu geçmişe yolculuk yaptı!

Yeşilçam'da rol aldığı yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gülşen Bubikoğlu, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettiriyor.

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Yıllara meydan okuyan oyuncu yine hayran bıraktı! Yeşilçam’ın en güzeli Gülşen Bubikoğlu geçmişe yolculuk yaptı!

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu adeta gençlik iksirini bulmuşcasına hiç yaşlanmıyor.

Yıllara meydan okuyan oyuncu yine hayran bıraktı! Yeşilçam’ın en güzeli Gülşen Bubikoğlu geçmişe yolculuk yaptı!

Gülşen Bubikoğlu hayranlarına sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

Yıllara meydan okuyan oyuncu yine hayran bıraktı! Yeşilçam’ın en güzeli Gülşen Bubikoğlu geçmişe yolculuk yaptı!

Gülşen Bubikoğlu en beğenilen fotoğraflarındaki pozlarını adeta yeniden canlandırıyor.

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