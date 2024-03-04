Yıllara meydan okuyan oyuncu yine hayran bıraktı! Yeşilçam’ın en güzeli Gülşen Bubikoğlu geçmişe yolculuk yaptı!

Güzelliği sosyal medyada konuşuldu… Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu, yıllara meydan okuyor. Gülşen Bubikoğlu ekranlardan uzak olsa da sosyal medya üzerinden hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 69 yaşına basan Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyaya damga vurdu...