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Haberler Galeri Yeşilçam'ın en iyi kötü adamlarından biriydi! Oğlu şimdilerin ünlü oyuncusuymuş...
Giriş Tarihi: 11.10.2022 12:06 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022 12:30

Yeşilçam'ın en iyi kötü adamlarından biriydi! Oğlu şimdilerin ünlü oyuncusuymuş...

Usta oyuncu Hayati Hamzaoğlu, rol aldığı sayısız filmle Yeşilçam tarihinde adını altın harflerle yazdırmıştı. 200'den fazla filmde oynayan Hayati Hamzaoğlu, Yeşilçam'ın en iyi kötü adamlarından biriydi. Efsane oyuncu Çöl Kartalı, Aynalı Tahir, Tatar Ramazan, Tatar Ramazan Sürgünde, İntikam Kartalları ve Sokaklar Yanıyor gibi daha nice önemli filmde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınmıştı. Ödüllü oyuncu Hayati Hamzaoğlu'nun oğlunun da son dönemde ekranlarda gördüğümüz çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? İşte Hayati Hamzaoğlu'nun kendisinden de ünlü oğlu...

Yeşilçam’ın en iyi kötü adamlarından biriydi! Oğlu şimdilerin ünlü oyuncusuymuş...

Usta oyuncu Hayati Hamzaoğlu, Yeşilçam'ın en iyi kötü adamlarından bir tanesiydi.

Yeşilçam’ın en iyi kötü adamlarından biriydi! Oğlu şimdilerin ünlü oyuncusuymuş...

Sayısız filmde oynayan Hayati Hamzaoğlu Çöl Kartalı, Aynalı Tahir, Tatar Ramazan, Tatar Ramazan Sürgünde, Yayla Güzeli Gül Ayşe, Çakırcalı Mehmet Efe, İntikam Kartalları ve Sokaklar Yanıyor gibi daha nice önemli filmde canlandırdığı karakterlerle adeta hafızalara kazınmıştı.

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Yeşilçam’ın en iyi kötü adamlarından biriydi! Oğlu şimdilerin ünlü oyuncusuymuş...

Hamzaoğlu ilkokuldan sonra, kunduracılık, dökümcülük, kuyumculuk gibi değişik işlerde çalışan Hamzaoğlu, sanat hayatına 1953 yılında yardımcı oyuncu olarak başlamıştı.

Yeşilçam’ın en iyi kötü adamlarından biriydi! Oğlu şimdilerin ünlü oyuncusuymuş...

Yeşilçam tarihinde adını altın harflerle yazdıran Hayati Hamzaoğlu, ne yazık ki genç yaşta aramızdan ayrıldı. Akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Hamzaoğlu, geride unutulmaz nice film bıraktı.

Yeşilçam’ın en iyi kötü adamlarından biriydi! Oğlu şimdilerin ünlü oyuncusuymuş...

Trabzon doğumlu ödüllü oyuncu Hayati Hamzaoğlu, 1999 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde de Yaşam Boyu Onur Ödülü'nün sahibi olmuştu.

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