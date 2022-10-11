Giriş Tarihi: 11.10.2022 12:06 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022 12:30

Yeşilçam'ın en iyi kötü adamlarından biriydi! Oğlu şimdilerin ünlü oyuncusuymuş...

Usta oyuncu Hayati Hamzaoğlu, rol aldığı sayısız filmle Yeşilçam tarihinde adını altın harflerle yazdırmıştı. 200'den fazla filmde oynayan Hayati Hamzaoğlu, Yeşilçam'ın en iyi kötü adamlarından biriydi. Efsane oyuncu Çöl Kartalı, Aynalı Tahir, Tatar Ramazan, Tatar Ramazan Sürgünde, İntikam Kartalları ve Sokaklar Yanıyor gibi daha nice önemli filmde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınmıştı. Ödüllü oyuncu Hayati Hamzaoğlu'nun oğlunun da son dönemde ekranlarda gördüğümüz çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? İşte Hayati Hamzaoğlu'nun kendisinden de ünlü oğlu...