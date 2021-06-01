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Haberler Galeri Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan yıllar sonra açıkladı! Bahar Öztan'ın Kadir İnanır itirafı ile şoke etti!
Giriş Tarihi: 30.05.2021 10:33 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 10:02

'ın gamzeli güzeli yıllar sonra açıkladı! Bahar Öztan'ın itirafı ile şoke etti!

'ın gamzeli güzeli olarak bilinen yıllar geçse bile güzelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Yakalandığı kanseri yenen ve hayata sıkı sıkıya bağlanan Bahar Öztan şimdilerde 58 yaşında. Yıllara medyan okuyan güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu yer aldığı filmler ile hala büyük bir hayran kitlesine sahip. 7'den 70'e herkesin tanıdığı Bahar Öztan özellikle ile kamera karşısına geçtiği filmler ile hafızalara kazındı. Yeşilçam'ın birçok usta ismi ile kamera karşısına geçen Bahar Öztan son olarak verdiği röportajda ile ilgili itirafta bulundu. Kadir İnanır'a bir dönem aşık olduğunu söyleyen Bahar Öztan samimi açıklamalarda bulundu... İşte ve çok özel açıklamaları...

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan yıllar sonra açıkladı! Bahar Öztan'ın Kadir İnanır itirafı ile şoke etti!

'ın gamzeli güzeli olarak bilinen yıllar geçse bile güzelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor.

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan yıllar sonra açıkladı! Bahar Öztan'ın Kadir İnanır itirafı ile şoke etti!

Yakalandığı kanseri yenen ve hayata sıkı sıkıya bağlanan şimdilerde 58 yaşında.

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Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan yıllar sonra açıkladı! Bahar Öztan'ın Kadir İnanır itirafı ile şoke etti!

Yıllara medyan okuyan güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu yer aldığı filmler ile hala büyük bir hayran kitlesine sahip.

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan yıllar sonra açıkladı! Bahar Öztan'ın Kadir İnanır itirafı ile şoke etti!

7'den 70'e herkesin tanıdığı özellikle ile kamera karşısına geçtiği filmler ile hafızalara kazındı.

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan yıllar sonra açıkladı! Bahar Öztan'ın Kadir İnanır itirafı ile şoke etti!

'ın birçok usta ismi ile kamera karşısına geçen son olarak Hürriyet'e verdiği röportajda ile ilgili itirafta bulundu.

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