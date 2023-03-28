Yeşilçam’ın gamzeli güzelinden yeni haber var! Yeniden kansere yakalanan Bahar Öztan’ın son sağlık durumu!

Giriş Tarihi: 28.03.2023 14:03 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 14:06

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak bilinen Bahar Öztan'dan yeni haber var. Yıllar geçse bile güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen usta oyuncu Bahar Öztan'ın hastalığı nüksetti. Daha önce kanseri 4 kez yenen ve hayata sıkı sıkıya bağlanan Bahar Öztan'ın yeniden kanser tedavisi görmeye başladığı ortaya çıktı. Yıllara medyan okuyan güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu yer aldığı filmler ile hala büyük bir hayran kitlesine sahip. İşte yaşamını Bodrum'da sürdüren 60 yaşındaki Bahar Öztan'ın son sağlık durumu...