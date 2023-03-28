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Haberler Galeri Yeşilçam'ın gamzeli güzelinden yeni haber var! Yeniden kansere yakalanan Bahar Öztan'ın son sağlık durumu!
Giriş Tarihi: 28.03.2023 14:03 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 14:06

Yeşilçam'ın gamzeli güzelinden yeni haber var! Yeniden kansere yakalanan Bahar Öztan'ın son sağlık durumu!

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak bilinen Bahar Öztan'dan yeni haber var. Yıllar geçse bile güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen usta oyuncu Bahar Öztan'ın hastalığı nüksetti. Daha önce kanseri 4 kez yenen ve hayata sıkı sıkıya bağlanan Bahar Öztan'ın yeniden kanser tedavisi görmeye başladığı ortaya çıktı. Yıllara medyan okuyan güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu yer aldığı filmler ile hala büyük bir hayran kitlesine sahip. İşte yaşamını Bodrum'da sürdüren 60 yaşındaki Bahar Öztan'ın son sağlık durumu...

Yeşilçam’ın gamzeli güzelinden yeni haber var! Yeniden kansere yakalanan Bahar Öztan’ın son sağlık durumu!

Yeşilçam'ın 'Gamzeli Güzel'i olarak tanınan Bahar Öztan, birçok kez yendiği kansere yeniden yakalandığını açıklamıştı. 'Şaşkın Milyoner' (1974) ve 'Ortadirek Şaban' (1984) gibi unutulmayan filmlerde rol alan usta oyuncunun, Muğla'da özel bir hastanede tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı. Ünlü sanatçı, son durumu hakkında açıklama yaptı.

Yeşilçam’ın gamzeli güzelinden yeni haber var! Yeniden kansere yakalanan Bahar Öztan’ın son sağlık durumu!

Daha önce sağlık durumuyla ilgili olarak, "Birçok insanın kaldıramayacağı kadar büyük rahatsızlıklar geçirdim. Herkes dualarını eksik etmeyip, çok güzel enerjiler gönderdi" diyen Türk Sineması'nın unutulmaz oyuncularından Bahar Öztan'dan üzücü bir haber geldi.

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Yeşilçam’ın gamzeli güzelinden yeni haber var! Yeniden kansere yakalanan Bahar Öztan’ın son sağlık durumu!

İstanbul'dan taşındıktan sonra oğlu Yiğit Çolak ile Bodrum'da otel işletmeciliği yapan Yeşilçam'ın gamzeli güzeli, kanserle mücadelesine yeniden başladı. Dört kez kanseri yenen 60 yaşındaki sanatçı, özel bir hastanede tedavi görüyor.

Yeşilçam’ın gamzeli güzelinden yeni haber var! Yeniden kansere yakalanan Bahar Öztan’ın son sağlık durumu!

"ARADA BİR AMELİYAT OLACAĞIM"

Doktoru Gökhan Demir ile poz veren Bahar Öztan, hem üç aylık tedavi süreci hem de son durumu hakkında sevenlerini bilgilendirdi.

Yeşilçam’ın gamzeli güzelinden yeni haber var! Yeniden kansere yakalanan Bahar Öztan’ın son sağlık durumu!

Tedavilerim başladı. Üç aylık bir tedavi. Arada bir ameliyat olacağım. Emin ellerdeyim. Bugünümüze de şükürler olsun. Sizlerin ilginize, sevginize, dualarınıza teşekkür ederim. Sizden gelen dualar ve sevgi seli beni güçlü yaptı. Sonsuz sevgiler.

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