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Haberler Galeri Yeşilçam'ın gamzeli güzelinden yeni haber var! Yeniden kansere yakalanan Bahar Öztan'ın son sağlık durumu! İlk paylaşım geldi
Giriş Tarihi: 13.04.2023 09:49 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 09:51

Yeşilçam'ın gamzeli güzelinden yeni haber var! Yeniden kansere yakalanan Bahar Öztan'ın son sağlık durumu! İlk paylaşım geldi

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak bilinen Bahar Öztan'dan yeni haber var. Yıllar geçse bile güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen usta oyuncu Bahar Öztan'ın hastalığı nüksetti. Daha önce kanseri 4 kez yenen ve hayata sıkı sıkıya bağlanan Bahar Öztan'ın yeniden kanser tedavisi görmeye başladığı ortaya çıktı. Tedavisi için İstanbul'a gelen Bahar Öztan defalarca yendiği kolon kanseriyle mücadelesine yeniden başladı. Bahar Öztan, tedavi gördüğü hastanede doktorlarıyla paylaşım yaptı. Yıllara medyan okuyan güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu yer aldığı filmler ile hala büyük bir hayran kitlesine sahip. İşte 60 yaşındaki Bahar Öztan'ın son sağlık durumu...

Yeşilçam’ın gamzeli güzelinden yeni haber var! Yeniden kansere yakalanan Bahar Öztan’ın son sağlık durumu! İlk paylaşım geldi

Yeşilçam'ın 'Gamzeli Güzel'i olarak tanınan Bahar Öztan, birçok kez yendiği kansere yeniden yakalandığını açıklamıştı. 'Şaşkın Milyoner' (1974) ve 'Ortadirek Şaban' (1984) gibi unutulmayan filmlerde rol alan usta oyuncunun, Muğla'da özel bir hastanede tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz haftalarda yeniden kansere yakalandığını duyuran ünlü oyuncu Bahar Öztan, tedavi gördüğü hastanede doktorlarıyla verdiği poz ile "her şey yolunda" mesajı verdi.

Yeşilçam’ın gamzeli güzelinden yeni haber var! Yeniden kansere yakalanan Bahar Öztan’ın son sağlık durumu! İlk paylaşım geldi

Daha önce sağlık durumuyla ilgili olarak, "Birçok insanın kaldıramayacağı kadar büyük rahatsızlıklar geçirdim. Herkes dualarını eksik etmeyip, çok güzel enerjiler gönderdi" diyen Türk Sineması'nın unutulmaz oyuncularından Bahar Öztan'dan üzücü bir haber gelmişti.

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Yeşilçam’ın gamzeli güzelinden yeni haber var! Yeniden kansere yakalanan Bahar Öztan’ın son sağlık durumu! İlk paylaşım geldi

İstanbul'dan taşındıktan sonra oğlu Yiğit Çolak ile Bodrum'da otel işletmeciliği yapan Yeşilçam'ın gamzeli güzeli, kanserle mücadelesine yeniden başladı. Dört kez kanseri yenen 60 yaşındaki sanatçı, özel bir hastanede tedavi görüyordu.

Yeşilçam’ın gamzeli güzelinden yeni haber var! Yeniden kansere yakalanan Bahar Öztan’ın son sağlık durumu! İlk paylaşım geldi

"ARADA BİR AMELİYAT OLACAĞIM"

Doktoru Gökhan Demir ile poz veren Bahar Öztan, hem üç aylık tedavi süreci hem de son durumu hakkında sevenlerini bilgilendirilmişti.

Yeşilçam’ın gamzeli güzelinden yeni haber var! Yeniden kansere yakalanan Bahar Öztan’ın son sağlık durumu! İlk paylaşım geldi

Tedavilerim başladı. Üç aylık bir tedavi. Arada bir ameliyat olacağım. Emin ellerdeyim. Bugünümüze de şükürler olsun. Sizlerin ilginize, sevginize, dualarınıza teşekkür ederim. Sizden gelen dualar ve sevgi seli beni güçlü yaptı. Sonsuz sevgiler.

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