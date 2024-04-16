Yeşilçam’ın güzel yıldızı için zaman sanki durmuş! Gurbetçi Şaban’ın Bahar’ı 60 yaşındaki Müge Akyamaç’ın son hali...

1985 yapımı Gurbetçi Şaban filminde 'Bahar' karakterine hayat veren usta oyuncu Müge Akyamaç şimdilerde 60 yaşında ama güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyor. Kemal Sunal'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Gurbetçi Şaban tekrarlarıyla yine izleyiciye eğlenceli anlar yaşatıyor. Usta oyuncu Kemal Sunal'ın başrol olduğu kahkahaya boğan filmler aradan geçen yıllara rağmen en çok izlenilenler arasında.