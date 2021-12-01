Giriş Tarihi: 01.12.2021 10:01Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 10:01
Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu nostalji yaptı sosyal medyayı salladı! Yıllar onu teğet geçiyor...
Yeşilçam'ın en güzel kadını anketlerinde sık sık birinci seçilen oyuncu Gülşen Bubikoğlu, yıllar geçse de güzelliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Uzun zaman önce setlere veda eden Bubikoğlu, hayranlarıyla iletişimini sosyal medya hesabı üzerinden kuruyor. 66 yaşındaki oyuncu, artık tüm zamanını ailesine ve kendisine ayırmayı tercih ediyor. Instagram hesabı aktif olarak kullanan Gülşen Bubikoğlu, son olarak takipçilerini geçmişe götürdü. Bubikoğlu, yıllar önceki bir fotoğrafını "Nostalji" notuyla paylaştı. Ünlü oyuncu bir kez daha güzelliğiyle takipçilerini mest etti. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun yıllar içindeki değişimi...