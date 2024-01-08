Giriş Tarihi: 08.01.2024 09:44
Yeşilçam'ın güzeller güzeli Şekerparesi'nin son haline bakın! 59'luk Yaprak Özdemiroğlu yıllar sonra ortaya çıktı! 20'liklere taş çıkarır!
Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından Şekerpare'nin güzel yıldızı Yaprak Özdemiroğlu sosyal medyada gündem oldu. Şekerpare ile ünlenen Yaprak Özdemiroğlu, aradan geçen onlarca yıla rağmen güzelliği ile dikkat çekti. Eski güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Yaprak Özdemiroğlu'na "Hala Şekerpare" yorumları yapıldı. İşte Yeşilçam'ın Şekerpare'si Yaprak Özdemiroğlu…