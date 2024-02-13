Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yeşilçam'ın kötü adamı Bilal İnci'nin torunu bakın kim çıktı! Meğer Safir dizisinin yıldız ismiymiş...
Giriş Tarihi: 13.02.2024 11:36 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 11:36

Yeşilçam'ın kötü adamı Bilal İnci'nin torunu bakın kim çıktı! Meğer Safir dizisinin yıldız ismiymiş...

Yeşilçam'ın en iyi kötü adamlarındandı Bilal İnci. Sayısız filmde rol alan usta oyuncu Türk Sineması'na adını altın harflerle yazdırmıştı. Genelde gaddar karakterlere hayat veren İnci, seyircilerden gelen olumsuz tepkilere dayanamayarak ülkeyi terk etmişti. Kemal İnci'nin kardeşi olan Bilal İnci'nin torunu da herkesin tanıdığı ünlü bir oyuncu çıktı. Bilal İnci'nin torunu atv ekranlarında yayınlanan Safir dizisinin yıldız ismiymiş...

Yeşilçam’ın kötü adamı Bilal İnci’nin torunu bakın kim çıktı! Meğer Safir dizisinin yıldız ismiymiş...

Yeşilçam'ın kötü adamı Bilal İnci, 29 Eylül 1936 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Oyunculuğu ve yönetmenliği ile tanınan Bilal İnci, sinemaya ağabeyi sayesinden yöneldi.

Yeşilçam’ın kötü adamı Bilal İnci’nin torunu bakın kim çıktı! Meğer Safir dizisinin yıldız ismiymiş...

Bir Türke Gönül Verdim, Ala Geyik, Büyük Yemin, Beyaz Mendil, Babanın Oğlu gibi filmler oynadığı yapımlardan yalnızca birkaçı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yeşilçam’ın kötü adamı Bilal İnci’nin torunu bakın kim çıktı! Meğer Safir dizisinin yıldız ismiymiş...

Oynadığı rollerde çoğunlukla karakterleri gaddar, kötü adam ve zalimdir.

Yeşilçam’ın kötü adamı Bilal İnci’nin torunu bakın kim çıktı! Meğer Safir dizisinin yıldız ismiymiş...

Usta oyuncu 15 Ekim 2005'te İstanbul Beyoğlu'nda otel odasındayken kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Yeşilçam’ın kötü adamı Bilal İnci’nin torunu bakın kim çıktı! Meğer Safir dizisinin yıldız ismiymiş...

Bilal İnci, izleyicilerden gelen olumsuz tepkilere dayanamayarak bir süre oyunculuğa ara verdi ve ülkeyi terk etmişti.

Küfür dolu mektuplar okuduğunu söyleyen Bilal İnci, o dönem yaşadığı bunalımı ise şu şekilde anlatmıştı:

'Ben seyircime bir şey veriyorsam ve onlar da bunu anlamıyorsa ben bu mesleği yapmam.'

SON DAKİKA