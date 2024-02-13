Giriş Tarihi: 13.02.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
11:36
Yeşilçam'ın kötü adamı Bilal İnci'nin torunu bakın kim çıktı! Meğer Safir dizisinin yıldız ismiymiş...
Yeşilçam'ın en iyi kötü adamlarındandı Bilal İnci. Sayısız filmde rol alan usta oyuncu Türk Sineması'na adını altın harflerle yazdırmıştı. Genelde gaddar karakterlere hayat veren İnci, seyircilerden gelen olumsuz tepkilere dayanamayarak ülkeyi terk etmişti. Kemal İnci'nin kardeşi olan Bilal İnci'nin torunu da herkesin tanıdığı ünlü bir oyuncu çıktı. Bilal İnci'nin torunu atv ekranlarında yayınlanan Safir dizisinin yıldız ismiymiş...