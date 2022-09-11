Yeşilçam’ın naif güzeli Aydan Şener beyaz bikinisi ile arz-ı endam etti sosyal medya coştu! Yıllar teğet geçmiş!

Giriş Tarihi: 11.09.2022 07:12 Güncelleme Tarihi: 11.09.2022 07:16

Yeşilçam'ın tescilli güzelleri arasında yer alan Aydan Şener, son hali ile magazin gündemine yine bomba gibi düştü. 1986 yılında 'Çalıkuşu' romanının dizi uyarlamasında 'Feride' karakterini canlandıran usta oyuncu Aydan Şener, Türkiye'nin unutulmaz kadın oyuncularından. Sosyal medyayı aktif kullanan Aydan Şener geçtiğimiz günlerde 59 yaşına basmıştı. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Aydan Şener fit hali ile genç kızlara taş çıkarıyor. İddialı pozları ile ilgi odağı olan Aydan Şener için adeta yıllar tersine akmış! Son olarak hayranlarıyla yeni bir pozunu paylaşan Aydan Şener'in beyaz bikinili hali övgüleri topladı. İşte Aydan Şener'in bikinili pozu...