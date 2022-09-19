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Haberler Galeri Yeşilçam'ın naif güzeli Aydan Şener pembe bikinisi ile sere serpe! Aydan Şener paylaştı sosyal medya coştu!
Giriş Tarihi: 19.09.2022 10:36 Güncelleme Tarihi: 19.09.2022 10:40

Yeşilçam'ın naif güzeli Aydan Şener pembe bikinisi ile sere serpe! Aydan Şener paylaştı sosyal medya coştu!

Yeşilçam'ın tescilli güzelleri arasında yer alan Aydan Şener, son hali ile magazin gündemine yine bomba gibi düştü. 1986 yılında 'Çalıkuşu' romanının dizi uyarlamasında 'Feride' karakterini canlandıran usta oyuncu Aydan Şener, Türkiye'nin unutulmaz kadın oyuncularından. Sosyal medyayı aktif kullanan Aydan Şener geçtiğimiz günlerde 59 yaşına basmıştı. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Aydan Şener fit hali ile genç kızlara taş çıkarıyor. İddialı pozları ile ilgi odağı olan Aydan Şener için adeta yıllar tersine akmış! Son olarak hayranlarıyla yeni bir pozunu paylaşan Aydan Şener'in pembe bikinili hali övgüleri topladı. Aydan Şener pembe bikinisi ile sere serpe güneşlendiği karesi ile pazar pozu verdi. İşte Aydan Şener'in bikinili pozu...

Yeşilçam’ın naif güzeli Aydan Şener pembe bikinisi ile sere serpe! Aydan Şener paylaştı sosyal medya coştu!

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Aydan Şener fit hali ile genç kızlara taş çıkarıyor. İddialı pozları ile ilgi odağı olan Aydan Şener için adeta yıllar tersine akmış! Aydan Şener son olarak pembe bikinisi ile arz-ı endam etti...

Yeşilçam’ın naif güzeli Aydan Şener pembe bikinisi ile sere serpe! Aydan Şener paylaştı sosyal medya coştu!

Yeşilçam'ın tescilli güzelleri arasında yer alan Aydan Şener, son hali ile magazin gündemine yine bomba gibi düştü.

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Yeşilçam’ın naif güzeli Aydan Şener pembe bikinisi ile sere serpe! Aydan Şener paylaştı sosyal medya coştu!

1986 yılında 'Çalıkuşu' romanının dizi uyarlamasında 'Feride' karakterini canlandıran usta oyuncu Aydan Şener, Türkiye'nin unutulmaz kadın oyuncularından.

Yeşilçam’ın naif güzeli Aydan Şener pembe bikinisi ile sere serpe! Aydan Şener paylaştı sosyal medya coştu!

Sosyal medyayı aktif kullanan Aydan Şener geçtiğimiz günlerde 59 yaşına basmıştı.

Yeşilçam’ın naif güzeli Aydan Şener pembe bikinisi ile sere serpe! Aydan Şener paylaştı sosyal medya coştu!

Son olarak tatil pozu ile hayranlarına iyi hafta sonları dileyen Aydan Şener'in pembe bikinili hali övgüleri topladı.

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