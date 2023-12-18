Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yeşilçam'ın sarışın güzeli Banu Alkan hakkındaki gerçekle 'Yok artık' dedirtti! Afrodit Banu Alkan meğer...
Giriş Tarihi: 18.12.2023 10:11 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 10:11

Yeşilçam'ın sarışın güzeli Banu Alkan hakkındaki gerçekle 'Yok artık' dedirtti! Afrodit Banu Alkan meğer...

Türk sinemasının Afrodit'i Banu Alkan yer aldığı filmlerle oldukça büyük bir hayran kitlesine sahip olmuştu. Son yıllarda çıkardığı şarkılarla da adından söz ettirmeyi başaran Banu Alkan hakkındaki gerçekle herkesi şoke etti. Güzelliği dillere destan olan Banu Alkan'ın hayatı sosyal medyada da oldukça merak ediliyor. Banu Alkan, 1989 yılında çektiği son filminden sonra uzun bir süre ortalarda görünmedi. Banu Alkan şimdilerde ise sosyal medya üzerinden hayranlarıyla biraraya gelirken bir yandan da Bülent Ersoy ve Safiye Soyman ile birlikte YouTube'da program çekiyor. Peki hepimizin Banu Alkan olarak tanıdığı sanatçının gerçek ismini biliyor musunuz? İşte duyunca çok şaşıracağınız Afrodit lakaplı güzel oyuncu Banu Alkan'ın gerçek ismi ve sizin için derlediğimiz ünlülerin gerçek isimleri...

Yeşilçam’ın sarışın güzeli Banu Alkan hakkındaki gerçekle ’Yok artık’ dedirtti! Afrodit Banu Alkan meğer...

Banu Alkan, 1987 yılında başrolünde yer aldığı ve fenomen olan Türk filmi Afrodit'ten sonra bu isimler anılmıştı. Türkiye'de Afrodit denilince akla Banu Alkan'dan başkası gelmez.

Yeşilçam’ın sarışın güzeli Banu Alkan hakkındaki gerçekle ’Yok artık’ dedirtti! Afrodit Banu Alkan meğer...

Türk sinemasının ünlü oyuncusu Banu Alkan'ın hayatı sık sık merak ediliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yeşilçam’ın sarışın güzeli Banu Alkan hakkındaki gerçekle ’Yok artık’ dedirtti! Afrodit Banu Alkan meğer...

Türk sinemasının Afrodit'i Banu Alkan yer aldığı filmlerle oldukça büyük bir hayran kitlesine sahip olmuştu.

Yeşilçam’ın sarışın güzeli Banu Alkan hakkındaki gerçekle ’Yok artık’ dedirtti! Afrodit Banu Alkan meğer...

Son yıllarda çıkardığı şarkılarla da adından söz ettirmeyi başaran Banu Alkan hakkındaki gerçekle herkesi şoke etti.

Yeşilçam’ın sarışın güzeli Banu Alkan hakkındaki gerçekle ’Yok artık’ dedirtti! Afrodit Banu Alkan meğer...

Güzelliği dillere destan olan Banu Alkan'ın hayatı sosyal medyada da oldukça merak ediliyor.

SON DAKİKA