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  • Yeşilçam'ın tonton dedesi Nubar Terziyan ünlü ismin dayısıymış!

Yeşilçam'ın tonton dedesi ünlü ismin dayısıymış!

Yeşilçam filmleri hepimizin hafızalarında yer edinmiştir. Türk sinemasının bu duygusal yoğunluklu filmlerinde babacan ve ton ton dede rollerinin değişmez isimlerinden biriydi . Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Nubar Terziyan İstanbul doğumlu bir Ermeni kökenli sanatçımızdı. 1994 yılında İstanbul'da hayata gözlerini yuman Terziyan sevimli ve candan rollerin aranan ismiydi. Terziyan'ın kendisi gibi iyi tanıdığımız ve müzik hayatında başarılı olan bir de yeğeni olduğunu biliyor muydunuz? Türk müziğinin güçlü seslerinden birisi Nubar Terziyan'ın kız kardeşinin oğluydu. Sanat camiasında birçok ünlü ismin kimini yakından tanıyıp kiminin akraba olduğunu bilmediğimiz ünlü akrabaları var.

Giriş Tarihi: 01.12.2019 10:32 Güncelleme Tarihi: 01.12.2019 11:29
Yeşilçam'ın tonton dedesi Nubar Terziyan ünlü ismin dayısıymış!

İşte aralarında 'ın da olduğu ünlü isimlerin yine onlar gibi bilinen akrabaları!

Yeşilçam'ın tonton dedesi Nubar Terziyan ünlü ismin dayısıymış!

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Yeşilçam'ın tonton dedesi Nubar Terziyan ünlü ismin dayısıymış!

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Yeşilçam'ın tonton dedesi Nubar Terziyan ünlü ismin dayısıymış!

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Yeşilçam'ın tonton dedesi Nubar Terziyan ünlü ismin dayısıymış!

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Yeşilçam'ın tonton dedesi Nubar Terziyan ünlü ismin dayısıymış!

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Yeşilçam'ın tonton dedesi Nubar Terziyan ünlü ismin dayısıymış!

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