Giriş Tarihi: 22.03.2023 15:35 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 15:36

Yeşilçam'ın tonton dedesi Nubar Terziyan meğer ünlü şarkıcının dayısıymış! İlk kez duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi...

Nubar Terziyan, oynadığı sayısız Yeşilçam filmlerinde babacan ve ton ton dede rollerinin değişmez isimlerinden biriydi. Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Nubar Terziyan, canlandırdığı iyi kalpli karakterler ve gülümseyen yüzüyle hafızalardan hiç silinmedi. Nubar Terziyan'ın en az kendisi kadar ünlü bir yeğeni olduğunu ilk kez duyanlar çok şaşırdı. Yeşilçam'ın tonton dedesi Nubar Terziyan meğer ünlü şarkıcının dayısıymış... İlk defa akraba olduğunu duyacağınız isimleri sizler için derledik... İşte akraba ünlüler...