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Haberler Galeri Yeşilçam'ın tonton dedesi Nubar Terziyan meğer ünlü şarkıcının dayısıymış! İlk kez duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi...
Giriş Tarihi: 22.03.2023 15:35 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 15:36

Yeşilçam'ın tonton dedesi Nubar Terziyan meğer ünlü şarkıcının dayısıymış! İlk kez duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi...

Nubar Terziyan, oynadığı sayısız Yeşilçam filmlerinde babacan ve ton ton dede rollerinin değişmez isimlerinden biriydi. Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Nubar Terziyan, canlandırdığı iyi kalpli karakterler ve gülümseyen yüzüyle hafızalardan hiç silinmedi. Nubar Terziyan'ın en az kendisi kadar ünlü bir yeğeni olduğunu ilk kez duyanlar çok şaşırdı. Yeşilçam'ın tonton dedesi Nubar Terziyan meğer ünlü şarkıcının dayısıymış... İlk defa akraba olduğunu duyacağınız isimleri sizler için derledik... İşte akraba ünlüler...

Yeşilçam’ın tonton dedesi Nubar Terziyan meğer ünlü şarkıcının dayısıymış! İlk kez duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi...

Nubar Terziyan, rol aldığı filmlerdeki başarısıyla adeta Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı.

Yeşilçam’ın tonton dedesi Nubar Terziyan meğer ünlü şarkıcının dayısıymış! İlk kez duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi...

Nubar Terziyan gülümseyen yüzüyle adeta hazfızalardan hiç silinmedi.

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Yeşilçam’ın tonton dedesi Nubar Terziyan meğer ünlü şarkıcının dayısıymış! İlk kez duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi...

Usta oyuncu kariyeri boyunca 400'den fazla yapımda rol almıştı.

Yeşilçam’ın tonton dedesi Nubar Terziyan meğer ünlü şarkıcının dayısıymış! İlk kez duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi...

Nubar Terziyan hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

Yeşilçam’ın tonton dedesi Nubar Terziyan meğer ünlü şarkıcının dayısıymış! İlk kez duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi...

Meğer Nubar Terziyan'ın yeğeni de çok ünlüymüş.

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