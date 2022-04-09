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Haberler Galeri Yeşilçam'ın ünlü jönü İzzet Günay zamana meydan okuyor! 87 yaşındaki oyuncuyu yıllar adeta teğet geçmiş!
Giriş Tarihi: 09.04.2022 12:14 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022 12:29

Yeşilçam'ın ünlü jönü İzzet Günay zamana meydan okuyor! 87 yaşındaki oyuncuyu yıllar adeta teğet geçmiş!

Yeşilçam'ın efsane isimlerinin son halleri merak ediliyor, sosyal medyada araştırılıyor. O isimlerden biri de Türk sinemasına adını kazımış ünlü oyunculardan olan İzzet Günay... İzzet Günay, önceki gün eşi İpek Günay ile birlikte Nişantaşı'nda ortaya çıktı. Birlikte alışverişe çıkan İzzet Günay ile İpek Günay, yazlığa gitmek için gün saydığını söyledi. Ayrıca ünlü oyuncu, artık kendisine göre rol gelmediği için ekranlardan emekli olduğunu belirtti. İşte yakışıklı jönün merak edilen son hali...

Yeşilçam’ın ünlü jönü İzzet Günay zamana meydan okuyor! 87 yaşındaki oyuncuyu yıllar adeta teğet geçmiş!

Türk sinemasının usta oyuncuları arasında yer alan 87 yaşındaki İzzet Günay, eşi İpek Günay ile önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

Yeşilçam’ın ünlü jönü İzzet Günay zamana meydan okuyor! 87 yaşındaki oyuncuyu yıllar adeta teğet geçmiş!

Snob Magazin'de yer alan habere göre; ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan Günay, şunları dile getirdi:

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Yeşilçam’ın ünlü jönü İzzet Günay zamana meydan okuyor! 87 yaşındaki oyuncuyu yıllar adeta teğet geçmiş!

"Teklif geliyor ama bizi gıdıklayacak bir şey yok ortalıkta, benim de gönlüm yok. Bu aralar hobilerimle uğraşıyorum. Cam ve kağıt ağırlıkları yapıyorum.

Yeşilçam’ın ünlü jönü İzzet Günay zamana meydan okuyor! 87 yaşındaki oyuncuyu yıllar adeta teğet geçmiş!

Oyun kağıtlarının jokerlerini yapıyorum, Türkiye'de zaten bunu ben başlattım."

Yeşilçam’ın ünlü jönü İzzet Günay zamana meydan okuyor! 87 yaşındaki oyuncuyu yıllar adeta teğet geçmiş!

"KENDİMİ KIZAĞA ÇEKTİM"

Artık oyunculuk yapacak enerjisi olmadığını ve kendisini kızağa çektiğini de anlatan usta isim, kendisine göre roller gelmediğinden dert yanıp şöyle konuştu:

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