Giriş Tarihi: 09.04.2022 12:14
Güncelleme Tarihi: 09.04.2022
12:29
Yeşilçam'ın ünlü jönü İzzet Günay zamana meydan okuyor! 87 yaşındaki oyuncuyu yıllar adeta teğet geçmiş!
Yeşilçam'ın efsane isimlerinin son halleri merak ediliyor, sosyal medyada araştırılıyor. O isimlerden biri de Türk sinemasına adını kazımış ünlü oyunculardan olan İzzet Günay... İzzet Günay, önceki gün eşi İpek Günay ile birlikte Nişantaşı'nda ortaya çıktı. Birlikte alışverişe çıkan İzzet Günay ile İpek Günay, yazlığa gitmek için gün saydığını söyledi. Ayrıca ünlü oyuncu, artık kendisine göre rol gelmediği için ekranlardan emekli olduğunu belirtti. İşte yakışıklı jönün merak edilen son hali...