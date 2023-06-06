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Haberler Galeri Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın'dan üzen haber! "Tüm ilaç ve tedavilere rağmen..." İşte Filiz Akın'ın son sağlık durumu!
Giriş Tarihi: 06.06.2023 14:47 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 15:02

Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın'dan üzen haber! "Tüm ilaç ve tedavilere rağmen..." İşte Filiz Akın'ın son sağlık durumu!

Usta sanatçı Filiz Akın'ın son paylaşımı magazin gündemine bomba gibi düştü. Daha önce kanseri yenen Filiz Akın kötü haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu. Ses tellerindeki sorun nedeniyle boğazından parça alınan Filiz Akın, ardından da kulağında çıkan tümör nedeniyle ameliyat olmuştu. "Kanserli doku teşhisiyle ameliyat edilen kulağımın üst kısmından bir ameliyat daha geçireceğim, onun için keyifsizim" diye sosyal medyadan açıklamada bulunan Filiz Akın ikinci kez ameliyat olmuştu. İşte usta sanatçı Filiz Akın'ın son sağlık durumu...

Yeşilçam’ın usta ismi Filiz Akın’dan üzen haber! Tüm ilaç ve tedavilere rağmen... İşte Filiz Akın’ın son sağlık durumu!

Usta oyuncu Filiz Akın'ın ses tellerinde çıkan sorun sebebiyle geçtiğimiz aylarda boğazından parça alınmış, tahlil sonuçları temiz çıkmıştı. Filiz Akın, kulağında çıkan tümör nedeniyle de ameliyat olmuştu. Usta sanatçı uzun süredir tedavi görmesiyle gündeme gelirken son olarak paylaşımıyla sevenlerini üzdü. Hasta yatağından bir anını paylaşan Filiz Akın sevenlerine böyle seslendi...

Yeşilçam’ın usta ismi Filiz Akın’dan üzen haber! Tüm ilaç ve tedavilere rağmen... İşte Filiz Akın’ın son sağlık durumu!

Usta oyuncu Filiz Akın, geçtiğimiz günlerde ameliyat olacağını belirten bir mesaj yayınlamıştı.

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Yeşilçam’ın usta ismi Filiz Akın’dan üzen haber! Tüm ilaç ve tedavilere rağmen... İşte Filiz Akın’ın son sağlık durumu!

"Kanserli doku teşhisiyle ameliyat edilen kulağımın üst kısmı belki tekrar ameliyat edilecek, onun için keyifsizim" diyen Akın'a, pek çok sanatçı dostundan ve seveninden şifa mesajı gelmişti.

Yeşilçam’ın usta ismi Filiz Akın’dan üzen haber! Tüm ilaç ve tedavilere rağmen... İşte Filiz Akın’ın son sağlık durumu!

Sol kulağındaki kanserli dokunun alınması için ikinci kez operasyon geçiren 80 yaşındaki nesi, ameliyat sonrası sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Yeşilçam’ın usta ismi Filiz Akın’dan üzen haber! Tüm ilaç ve tedavilere rağmen... İşte Filiz Akın’ın son sağlık durumu!

Filiz Akın, "Sağlığımı merak eden dostlarım, takip edenlerim iyi ki varsınız. Hepinize topluca cevap vereyim" diyerek şu açıklamayı yapmıştı:

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