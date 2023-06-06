Giriş Tarihi: 06.06.2023 14:47
Güncelleme Tarihi: 06.06.2023
15:02
Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın'dan üzen haber! "Tüm ilaç ve tedavilere rağmen..." İşte Filiz Akın'ın son sağlık durumu!
Usta sanatçı Filiz Akın'ın son paylaşımı magazin gündemine bomba gibi düştü. Daha önce kanseri yenen Filiz Akın kötü haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu. Ses tellerindeki sorun nedeniyle boğazından parça alınan Filiz Akın, ardından da kulağında çıkan tümör nedeniyle ameliyat olmuştu. "Kanserli doku teşhisiyle ameliyat edilen kulağımın üst kısmından bir ameliyat daha geçireceğim, onun için keyifsizim" diye sosyal medyadan açıklamada bulunan Filiz Akın ikinci kez ameliyat olmuştu. İşte usta sanatçı Filiz Akın'ın son sağlık durumu...