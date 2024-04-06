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Haberler Galeri Yeşilçam'ın yakışıklı prensi İzzet Günay yıllar sonra ortaya çıktı! 90’lık jön sosyal medyayı salladı!
Giriş Tarihi: 06.04.2024 08:58 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 09:00

Yeşilçam'ın yakışıklı prensi İzzet Günay yıllar sonra ortaya çıktı! 90’lık jön sosyal medyayı salladı!

Bülent Şakrak, Yeşilçam'ın usta oyuncusu İzzet Günay'ı paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı. Yeşilçam'ın usta oyuncusu yıllar sonra ortaya çıktı. Türk sinemasının yakışıklı simalarından İzzet Günay son görüntüsüyle gündem oldu. Günay'ı görenler tanıyamadı. Yeşilçam'ın yakışıklı prensi İzzet Günay son görüntüsüyle gündem oldu. Bir döneme damga vuran ünlü oyuncu yıllardır ekranlarda görünmüyordu. 90'lık jön İzzet Günay, adeta yıllar meydan okuyor…

Yeşilçam’ın yakışıklı prensi İzzet Günay yıllar sonra ortaya çıktı! 90’lık jön sosyal medyayı salladı!

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, Türk sinemasının yakışıklı oyuncularından İzzet Günay'la çekilmiş bir karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Yeşilçam’ın yakışıklı prensi İzzet Günay yıllar sonra ortaya çıktı! 90’lık jön sosyal medyayı salladı!

Bülent Şakrak, 962 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından usta oyuncu İzzet Günay'la çekilmiş bir karesini paylaştı.

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Yeşilçam’ın yakışıklı prensi İzzet Günay yıllar sonra ortaya çıktı! 90’lık jön sosyal medyayı salladı!

Türk sinemasının jönleri arasında sayılan İzzet Günay, son görüntüsüyle gündem oldu.

Yeşilçam’ın yakışıklı prensi İzzet Günay yıllar sonra ortaya çıktı! 90’lık jön sosyal medyayı salladı!

Bir döneme damga vuran ünlü oyuncu, yıllardır ekranlarda görünmüyordu. Yaşlanmasına rağmen İzzet Günay'ın halen daha yakışıklı hali ise gözlerden kaçmadı.

Yeşilçam’ın yakışıklı prensi İzzet Günay yıllar sonra ortaya çıktı! 90’lık jön sosyal medyayı salladı!

90'lık jön İzzet Günay, adeta yıllar meydan okuyor…

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