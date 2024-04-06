Giriş Tarihi: 06.04.2024 08:58
Güncelleme Tarihi: 06.04.2024
09:00
Yeşilçam'ın yakışıklı prensi İzzet Günay yıllar sonra ortaya çıktı! 90’lık jön sosyal medyayı salladı!
Bülent Şakrak, Yeşilçam'ın usta oyuncusu İzzet Günay'ı paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı. Yeşilçam'ın usta oyuncusu yıllar sonra ortaya çıktı. Türk sinemasının yakışıklı simalarından İzzet Günay son görüntüsüyle gündem oldu. Günay'ı görenler tanıyamadı. Yeşilçam'ın yakışıklı prensi İzzet Günay son görüntüsüyle gündem oldu. Bir döneme damga vuran ünlü oyuncu yıllardır ekranlarda görünmüyordu. 90'lık jön İzzet Günay, adeta yıllar meydan okuyor…