Giriş Tarihi: 02.12.2022 09:56 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 09:57

Yeşilçamın yüce gönüllü adamıydı! İhsan Yüce’nin kızı bakın kim çıktı

Yeşilçam denilince ilk akla gelen gizli kahramanlardan biriydi usta oyuncu İhsan Yüce...Tevazuyu hiç elden bırakmayan zarif adam İhsan Yüce'nin ömrü sanatla geçti. Girdiği her rolü izleyiciye altın tepside sunan yüce gönüllü usta isim, 150'den fazla filmde rol aldı. 1991 yılında aramızdan ayrıldığında onsuz kaldığına en çok üzülenlerden biri de kadim dostu Can Yücel olmuştu. Öyle ki Can Yücel cenaze namazından sonra mezarlığa gitmemesine şaşıran ve bunun sebebini soranlara "İnsan arkadaşını gömer mi yahu!" diye cevap verecek kadar üzgündür hem de...62 yıllık hayatına sayısız çalışma sığdıran Yeşilçam emektarlarından İhsan Yüce'nin bir kızı bulunuyor. İşte İhsan Yüce'nin merak edilen kızı...