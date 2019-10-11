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  • Yeşilçam'ın zıpır çocuğu Hüdaverdi'nin son halini görenler inanamıyor!

'ın zıpır çocuğu Hüdaverdi'nin son halini görenler inanamıyor!

Hüdaverdi'yi bilmeyen yoktur. Çocuk oyuncunun absürt komedi tarzındaki filmi büyük bir ilgiyle izlenmişti. Zamana karşı koymak elbette imkansız. Bundan ekranlarda gördüğümüz ünlüler de nasibini alıyor. Kimi çocuk oyuncular şimdi bambaşka halde karşımıza çıkabiliyorken kimileri adeta kayıplara karıştı. 'da da bir dönem Hüdaverdi fırtınası esiyordu. Afacan Hüdaverdi'nin haylazlıkları sinema salonlarında kahkahalarla yankılanıyordu. Hüdaverdi rolüyle Yeşilçam'da büyük bir üne kavuşan ise yıllar sonra ortaya çıktı! O zamanların çocuk oyuncusu Önder Tekin şimdilerde emeklilik hayatının keyfini çıkarıyor. Hüdaverdi'yi başarıyla oynayan Önder Tekin'i görenler ise tanıyamıyor.

Giriş Tarihi: 11.10.2019 08:51 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 09:19
Yeşilçam'ın zıpır çocuğu Hüdaverdi'nin son halini görenler inanamıyor!

İşte 'ın afacan çocuğu Hüdaverdi ve diğer ünlü çocuk oyuncuların yıllar içindeki değişimi!

Yeşilçam'ın zıpır çocuğu Hüdaverdi'nin son halini görenler inanamıyor!

Garip filminin Fatoş'u Ece Alton

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Yeşilçam'ın zıpır çocuğu Hüdaverdi'nin son halini görenler inanamıyor!
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Yeşilçam'ın zıpır çocuğu Hüdaverdi'nin son halini görenler inanamıyor!
Yeşilçam'ın zıpır çocuğu Hüdaverdi'nin son halini görenler inanamıyor!

Yıldız Asyalı

Yeşilçam'ın zıpır çocuğu Hüdaverdi'nin son halini görenler inanamıyor!
Yeşilçam'ın zıpır çocuğu Hüdaverdi'nin son halini görenler inanamıyor!

Küçük İbo

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