Yeşilçam'ın zıpır çocuğu Hüdaverdi'nin son halini görenler inanamıyor!
Yeşilçam'ın zıpır çocuğu Hüdaverdi'nin son halini görenler inanamıyor!
Hüdaverdi'yi bilmeyen yoktur. Çocuk oyuncunun absürt komedi tarzındaki filmi büyük bir ilgiyle izlenmişti. Zamana karşı koymak elbette imkansız. Bundan ekranlarda gördüğümüz ünlüler de nasibini alıyor. Kimi çocuk oyuncular şimdi bambaşka halde karşımıza çıkabiliyorken kimileri adeta kayıplara karıştı. Yeşilçam'da da bir dönem Hüdaverdi fırtınası esiyordu. Afacan Hüdaverdi'nin haylazlıkları sinema salonlarında kahkahalarla yankılanıyordu. Hüdaverdi rolüyle Yeşilçam'da büyük bir üne kavuşan Önder Tekin ise yıllar sonra ortaya çıktı! O zamanların çocuk oyuncusu Önder Tekin şimdilerde emeklilik hayatının keyfini çıkarıyor. Hüdaverdi'yi başarıyla oynayan Önder Tekin'i görenler ise tanıyamıyor.
Giriş Tarihi: 11.10.2019
08:51
Güncelleme Tarihi: 11.10.2019
09:19
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