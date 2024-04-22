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Haberler Galeri Yeşim Ceren Bozoğlu bir deri bir kemik kaldı! 60 kilo veren güzel oyuncunun son paylaşımı dikkat çekti!
Giriş Tarihi: 22.04.2024 14:33 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 14:34

Yeşim Ceren Bozoğlu bir deri bir kemik kaldı! 60 kilo veren güzel oyuncunun son paylaşımı dikkat çekti!

Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son paylaşımına takipçilerinden yorum yağdı… Fazla kilolarından kurtulan Yeşim Ceren Bozoğlu, değişimiyle sık sık gündeme geliyor. Verdiği kiloların yanı sıra sıklıkla değiştirdiği imajı ile de konuşulan Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor ve paylaşımlarıyla mest ediyor. Yeşim Ceren Bozoğlu değişimi ile büyük beğeni topluyor. Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son paylaşımını görenler 'Günden güne eriyorsun, nasıl başarıyorsun?" yorumunda bulundu. İşte siyahlar içindeki o paylaşımı...

Yeşim Ceren Bozoğlu bir deri bir kemik kaldı! 60 kilo veren güzel oyuncunun son paylaşımı dikkat çekti!

İki yılda 60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu zaman zaman paylaşımlar yaparak hayranlarının beğenisini topluyor. Yeşim Ceren Bozoğlu, değişimiyle adından sık sık söz ettiriyor. 'O Hayat Benim' dizisindeki kilolu haliyle hafızalara kazınan ve daha sonra kilo vermek için mide küçültme ameliyatı olan Yeşim Ceren Bozoğlu 58 kiloya kadar düşmüştü. Değişimiyle zaman zaman konuşulan Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son olarak Hayaller ve Hayatlar dizisinde rol aldı. Yeni paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte o paylaşımı...

Yeşim Ceren Bozoğlu bir deri bir kemik kaldı! 60 kilo veren güzel oyuncunun son paylaşımı dikkat çekti!

Yeşim Ceren Bozoğlu, daha önce "48 yaşındayım ama geçenlerde sarışın halimle 18 yaşındaki Aleyna Tilki'ye benzetilmişim'' demişti.

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Yeşim Ceren Bozoğlu bir deri bir kemik kaldı! 60 kilo veren güzel oyuncunun son paylaşımı dikkat çekti!

Filtre kullandığını söyleyen Yeşim Ceren Bozoğlu, estetik itirafında da bulunmuştu.

Yeşim Ceren Bozoğlu bir deri bir kemik kaldı! 60 kilo veren güzel oyuncunun son paylaşımı dikkat çekti!

Güzelliğiyle beğeni toplayan Yeşim Ceren Bozoğlu'na "Nereden nereye", "Çok güzelsin", "20 yıl geri gittiniz" yorumları yapıldı.

Yeşim Ceren Bozoğlu bir deri bir kemik kaldı! 60 kilo veren güzel oyuncunun son paylaşımı dikkat çekti!

İşte Yeşim Ceren Bozoğlu'nun o pozları...

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