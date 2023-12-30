Yetenek Sizsiniz’de 3 yaşındaydı Hülya Avşar poposunu ısırmıştı! Çocuk yıldız Baha Bayırlı kocaman bir delikanlı oldu!

Giriş Tarihi: 30.12.2023 11:45
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
11:45
Bir dönemin ekrana damga vuran programlarından biri olan Yetenek Sizsiniz yarışmacılarından 3 yaşındaki Baha Bayırlı sempatik halleriyle programın en sevilen isimlerinden biri olmuştu. Sevimli halleri ile kendini milyonlara sevdire Baha Bayırlı'nın son hali görenleri şaşırttı. Hülya Avşar'ın sevgisini göstermek için masaya çıkarıp poposunu ısırdığı minik şimdilerde kocaman oldu. Çocuk yıldız sosyal medyada gündem oldu. İşte Baha Bayırlı'nın son hali...