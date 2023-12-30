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Haberler Galeri Yetenek Sizsiniz'de 3 yaşındaydı Hülya Avşar poposunu ısırmıştı! Çocuk yıldız Baha Bayırlı kocaman bir delikanlı oldu!
Giriş Tarihi: 30.12.2023 11:45 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 11:45

Yetenek Sizsiniz'de 3 yaşındaydı Hülya Avşar poposunu ısırmıştı! Çocuk yıldız Baha Bayırlı kocaman bir delikanlı oldu!

Bir dönemin ekrana damga vuran programlarından biri olan Yetenek Sizsiniz yarışmacılarından 3 yaşındaki Baha Bayırlı sempatik halleriyle programın en sevilen isimlerinden biri olmuştu. Sevimli halleri ile kendini milyonlara sevdire Baha Bayırlı'nın son hali görenleri şaşırttı. Hülya Avşar'ın sevgisini göstermek için masaya çıkarıp poposunu ısırdığı minik şimdilerde kocaman oldu. Çocuk yıldız sosyal medyada gündem oldu. İşte Baha Bayırlı'nın son hali...

Yetenek Sizsiniz’de 3 yaşındaydı Hülya Avşar poposunu ısırmıştı! Çocuk yıldız Baha Bayırlı kocaman bir delikanlı oldu!

Yetenek Sizsiniz yarışmacılarından 3 yaşındaki Baha Bayırlı sempatik halleriyle programın en sevilen isimlerinden biri olmuştu. Hülya Avşar'ın sevgisini göstermek için masaya çıkarıp poposunu ısırdığı minik şimdilerde kocaman oldu. İşte Baha Bayırlı'nın son hali...

Yetenek Sizsiniz’de 3 yaşındaydı Hülya Avşar poposunu ısırmıştı! Çocuk yıldız Baha Bayırlı kocaman bir delikanlı oldu!

Uzun süre ekranlarda yer alan Yetenek Sizsiniz yarışması, O Ses Türkiye, Survivor gibi yoğun ilgi gören yapımlardan bir tanesi olmuştu. Yayınlanan her bölümüyle dikkatleri üzerine çeken yarışmada yeteneklerini sergileyen yarışmacılar, jüri üyelerini etkilemeye çalışıyordu.

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Yetenek Sizsiniz’de 3 yaşındaydı Hülya Avşar poposunu ısırmıştı! Çocuk yıldız Baha Bayırlı kocaman bir delikanlı oldu!

Yetenek Sizsiniz'e damga vuran isimlerden biri de şüphesiz ki minik yıldız Baha Bayırlı olmuştu.

Yetenek Sizsiniz’de 3 yaşındaydı Hülya Avşar poposunu ısırmıştı! Çocuk yıldız Baha Bayırlı kocaman bir delikanlı oldu!

Sevimliliği ile herkesi etkileyen Baha Bayırlı herkesin sempatisini kazanmayı başarmıştı.

Yetenek Sizsiniz’de 3 yaşındaydı Hülya Avşar poposunu ısırmıştı! Çocuk yıldız Baha Bayırlı kocaman bir delikanlı oldu!

Özellikle jüri üyelerinden Hülya Avşar, Baha'nın tatlılığı karşısında kendine hakim olamamış ve minik yeteceği sevgi seline boğmuştu.

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