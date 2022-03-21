Giriş Tarihi: 21.03.2022 10:54
Güncelleme Tarihi: 21.03.2022
11:07
Yiğit Kirazcı'dan ayrılan Pınar Deniz partneri Kaan Urgancıoğlu ile yakıştırılıyordu... Yargı'nın Ceylin'i yeni aşk iddialarına son noktayı koydu!
"Yargı" dizisinde hayat verdiği 'Ceylin' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Pınar Deniz, son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alıyor. Instagram'da 2,5 milyon takipçisi bulunan ve her hareketiyle dikkat çeken Pınar Deniz, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan güzel oyuncu, hem sektörle, hem de özel hayatıyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Yiğit Kirazcı'dan ayrılan, partneri Kaan Urgancıoğlu ile yakıştıran Pınar Deniz'in, geçen günlerde yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Oyuncu, iddialara son noktayı koydu.