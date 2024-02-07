Giriş Tarihi: 07.02.2024 06:30
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
06:31
Yıktığı duvarları tekrar ördürdü! Fazıl Say'ın komşuları rahat nefes bir aldı
Fazıl Say, Nişantaşı'nda yan yana iki apartmanın bahçe katını satın alıp birleştirmiş, bunu yaparken de aradaki
perde duvarı yıktırmıştı. GÜNAYDIN bu durumu 4 Ocak 2024 tarihinde 'Sen bari yapma!' başlığıyla manşetine taşımıştı. Haber sonrası endişelenen komşularının 11 Ocak tarihinde Say'ı CİMER'e 'Kaçak inşaat yaptırdı' diyerek ihbar ettiği ortaya çıktı. CİMER de şikayetin takibi için Beşiktaş Belediyesi'ni görevlendirdi. Belediye devreye girerek duvarın örülmesini sağladı ve 13 Ocak tarihinde resmi sitelerinden şikayetin çözüme kavuşturulduğunu ilan etti. Böylece GÜNAYDIN olayın takipçisi oldu, sorun çözüldü ve Say'ın komşuları rahat bir nefes aldı.