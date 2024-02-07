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Haberler Galeri Yıktığı duvarları tekrar ördürdü! Fazıl Say'ın komşuları rahat nefes bir aldı
Giriş Tarihi: 07.02.2024 06:30 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 06:31

Yıktığı duvarları tekrar ördürdü! Fazıl Say'ın komşuları rahat nefes bir aldı

Fazıl Say, Nişantaşı'nda yan yana iki apartmanın bahçe katını satın alıp birleştirmiş, bunu yaparken de aradaki
perde duvarı yıktırmıştı. GÜNAYDIN bu durumu 4 Ocak 2024 tarihinde 'Sen bari yapma!' başlığıyla manşetine taşımıştı. Haber sonrası endişelenen komşularının 11 Ocak tarihinde Say'ı CİMER'e 'Kaçak inşaat yaptırdı' diyerek ihbar ettiği ortaya çıktı. CİMER de şikayetin takibi için Beşiktaş Belediyesi'ni görevlendirdi. Belediye devreye girerek duvarın örülmesini sağladı ve 13 Ocak tarihinde resmi sitelerinden şikayetin çözüme kavuşturulduğunu ilan etti. Böylece GÜNAYDIN olayın takipçisi oldu, sorun çözüldü ve Say'ın komşuları rahat bir nefes aldı.

BÜLENT CANKURT
Yıktığı duvarları tekrar ördürdü! Fazıl Say’ın komşuları rahat nefes bir aldı

Hükümetimiz bir yandan, ev sahipleri bir yandan İstanbul'da beklenen depreme karşı önlemler almak için çabalarken ünlü piyanist Fazıl Say'ın bir skandala imza attığını yazmıştım.

Yıktığı duvarları tekrar ördürdü! Fazıl Say’ın komşuları rahat nefes bir aldı

Say, Nişantaşı'nda yan yana iki apartmanın bahçe katlarını satın alıp birleştirmiş; bunu yaparken de aradaki perde duvarlarını yıkmıştı!

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Yıktığı duvarları tekrar ördürdü! Fazıl Say’ın komşuları rahat nefes bir aldı

Say'ın iki apartmanı birden riske soktuğunu benim haberim ile öğrenen komşuları soluğu Beşiktaş Belediyesi'nde almış, şikayet üstüne şikayet yağdırmıştı.

Yıktığı duvarları tekrar ördürdü! Fazıl Say’ın komşuları rahat nefes bir aldı

Neyse ki, şikayetler işe yaramış. Belediyenin müdahalesi sonucu Fazıl Say, yıktığı duvarları tekrar ördürmüş ve evi eski haline getirmiş.

Yıktığı duvarları tekrar ördürdü! Fazıl Say’ın komşuları rahat nefes bir aldı

Komşularını tehlikeye attığı ve yasalara aykırı bir şekilde evlerin duvarlarını yıktığı için Fazıl Say'a bir ceza kesildi mi, bir soruşturma açıldı mı bilmiyorum ama komşularının derin bir "oh" çektiği kesin.

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