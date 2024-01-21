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Haberler Galeri Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın bebek sevinci! "Kalp atışlarını duyunca ağladı"
Giriş Tarihi: 21.01.2024 10:46 Güncelleme Tarihi: 21.01.2024 10:58

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın bebek sevinci! "Kalp atışlarını duyunca ağladı"

Kuruluş Osman'ın ünlü oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy, yakışıklı oyuncu Berk Oktay'la 2022 yılında dünyaevine girdi. Mutlu birliktelikleri olan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'dan sevindiren haber geçtiğimiz günlerde geldi.Ünlü çift kız bebek bekliyor. İkili, geçtiğimiz gün doktor kontrolüne geldikleri Nişantaşı'nda görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerle konuşan çiftten Atiksoy, eşinin kızlarının kalp atışını duyunca ağladığını açıkladı.

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın bebek sevinci! Kalp atışlarını duyunca ağladı

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, 10 Eylül 2022'de Polonezköy'de düzenlenen bir törenle dünyaevine girdi. Ünlü çift, bir gün öncesinde de evlerinin bahçesinde nikâh masasına oturmuştu.

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın bebek sevinci! Kalp atışlarını duyunca ağladı

ÜNLÜ ÇİFT MÜJDEYİ VERDİ

Ünlü çiftten sevindiren haber geçtiğimiz günlerde geldi.

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Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın bebek sevinci! Kalp atışlarını duyunca ağladı

KIZLARI OLACAK!

Kuruluş Osman'ın ünlü oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy 3 aylık hamile! Ünlü çift kızları olacağını açıklayarak hayranlarını sevindirdi.

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın bebek sevinci! Kalp atışlarını duyunca ağladı

KARNI BURNUNDA İLK POZ!

Bugün ise Yıldız Çağrı Atiksoy, karnı burnunda ilk kez poz verdi.

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın bebek sevinci! Kalp atışlarını duyunca ağladı

"YOLU YARILADIK"

Atiksoy, paylaşımının altına, "Yolu yarıladık kızçem! Allah'ıma hamd olsun" ifadelerini kullandı.

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