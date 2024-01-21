Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın bebek sevinci! "Kalp atışlarını duyunca ağladı"

Giriş Tarihi: 21.01.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 21.01.2024
10:58
Kuruluş Osman'ın ünlü oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy, yakışıklı oyuncu Berk Oktay'la 2022 yılında dünyaevine girdi. Mutlu birliktelikleri olan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'dan sevindiren haber geçtiğimiz günlerde geldi.Ünlü çift kız bebek bekliyor. İkili, geçtiğimiz gün doktor kontrolüne geldikleri Nişantaşı'nda görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerle konuşan çiftten Atiksoy, eşinin kızlarının kalp atışını duyunca ağladığını açıkladı.