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Giriş Tarihi: 05.02.2023 12:40 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 12:54

Hayvanların zehirlenmesi gerektiğini savunmuştu! Yıldız Tilbe'den yine olay sözler! "İnsan hayatı doğadaki bütün canlılardan daha önemlidir"

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, yaptığı açıklamalarla zaman zaman gündem oluyor. Geçen günlerde hayvanların zehirlenmesi gerektiğini savunan Tilbe son olarak 9 yaşındaki çocuğun köpek saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tilbe, "İnsan hayatı doğadaki bütün canlılardan daha önemlidir" dedi.

Hayvanların zehirlenmesi gerektiğini savunmuştu! Yıldız Tilbe’den yine olay sözler! İnsan hayatı doğadaki bütün canlılardan daha önemlidir

Geçtiğimiz günlerde sokak hayvanlarının zehirlenmesi gerektiğini savunan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'den yine gündem olacak açıklamalar geldi.

Hayvanların zehirlenmesi gerektiğini savunmuştu! Yıldız Tilbe’den yine olay sözler! İnsan hayatı doğadaki bütün canlılardan daha önemlidir

Van'ın Tuşba ilçesinde arkadaşlarıyla oynayan 4'üncü sınıf öğrencisi Mete Durna, bir köpeğin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmişti.

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Hayvanların zehirlenmesi gerektiğini savunmuştu! Yıldız Tilbe’den yine olay sözler! İnsan hayatı doğadaki bütün canlılardan daha önemlidir

Yıldız Tilbe yaşanan olay sonrası muhabirlere düşüncelerini aktardı.

Hayvanların zehirlenmesi gerektiğini savunmuştu! Yıldız Tilbe’den yine olay sözler! İnsan hayatı doğadaki bütün canlılardan daha önemlidir

"İnsan hayatı bütün canlılardan daha önemlidir"

9 yaşındaki çocuğun köpek saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi hakkında konuşan Yıldız Tilbe şu ifadeleri kullandı:

Hayvanların zehirlenmesi gerektiğini savunmuştu! Yıldız Tilbe’den yine olay sözler! İnsan hayatı doğadaki bütün canlılardan daha önemlidir

"İnsan hayatı doğadaki bütün canlılardan daha önemlidir. Bunu düşünüyorum, böyle savunuyorum. İnsanlığı savunuyorum çünkü insanlık herseye savunur, herseye sahip çıkar. Başkalarının da ne düşündüğü gerçekten umrumda değil."

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