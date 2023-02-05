Giriş Tarihi: 05.02.2023 12:40
Güncelleme Tarihi: 05.02.2023
12:54
Hayvanların zehirlenmesi gerektiğini savunmuştu! Yıldız Tilbe'den yine olay sözler! "İnsan hayatı doğadaki bütün canlılardan daha önemlidir"
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, yaptığı açıklamalarla zaman zaman gündem oluyor. Geçen günlerde hayvanların zehirlenmesi gerektiğini savunan Tilbe son olarak 9 yaşındaki çocuğun köpek saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tilbe, "İnsan hayatı doğadaki bütün canlılardan daha önemlidir" dedi.