Yıldız Tilbe'nin kızı şimdiki haliyle şaşırtıyor! İşte Yıldız Tilbe'nin gözlerden uzak büyüttüğü kızı...

Hareketleriyle dikkat çeken, sesiyle büyüleyen, çıkan her albümü ilgiyle dinlenen Yıldız Tilbe kızını kameralardan uzak bir şekilde büyüttü. Birçok kişi Yıldız Tilbe'nin kızını küçüklük haliyle biliyor. Son zamanların en çok merak edilen konusu ise Yıldız Tilbe'nin kızı şimdi nasıl görünüyor? Yıldız Tilbe'nin kızını görenler benzerliklerine inanamıyor. İşte Yıldız Tilbe'nin gözlerden uzak büyüttüğü kızı Sezen Burçin Karahan ve diğer ünlü isimlerin çocukları...