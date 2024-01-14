Yıldızlar Bana Uzak’ta Kadir, Varnalı’ların davetine katılır!

Giriş Tarihi: 14.01.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
11:09
Furkan Andıç, Burcu Kıratlı, Gürkan Uygun, Murat Daltaban, Rami Narin, Ela Yörüklü, Goncagül Sunar'ın başrollerini paylaştığı atv ekranlarının yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak bu akşam yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor... Atv dizisi Yıldızlar Bana Uzak, heyecanlı bir bölümle ekrana geliyor. Dizide bu akşam; otelin açılış gecesinde vurulan Kadir, apar topar ameliyata alınacak. Daha sonra Kadir, Orhan'ın davetiyle Varnalılar'ın sofrasına oturacak. O gece hiç beklenmedik bir şekilde son bulacak.