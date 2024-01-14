Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yıldızlar Bana Uzak'ta Kadir, Varnalı’ların davetine katılır!
Giriş Tarihi: 14.01.2024 10:33 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 11:09

Yıldızlar Bana Uzak'ta Kadir, Varnalı’ların davetine katılır!

Furkan Andıç, Burcu Kıratlı, Gürkan Uygun, Murat Daltaban, Rami Narin, Ela Yörüklü, Goncagül Sunar'ın başrollerini paylaştığı atv ekranlarının yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak bu akşam yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor... Atv dizisi Yıldızlar Bana Uzak, heyecanlı bir bölümle ekrana geliyor. Dizide bu akşam; otelin açılış gecesinde vurulan Kadir, apar topar ameliyata alınacak. Daha sonra Kadir, Orhan'ın davetiyle Varnalılar'ın sofrasına oturacak. O gece hiç beklenmedik bir şekilde son bulacak.

Yıldızlar Bana Uzak’ta Kadir, Varnalı’ların davetine katılır!

3.Bölüm:

Otelin açılış gecesinde vurulan Kadir, apar topar ameliyata alınır.

Yıldızlar Bana Uzak 3.Bölüm Fragmanı | Video

Yıldızlar Bana Uzak’ta Kadir, Varnalı’ların davetine katılır!

Başucunda Aslı vardır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yıldızlar Bana Uzak’ta Kadir, Varnalı’ların davetine katılır!

Kadir'i kaybetme korkusu yaşayan Aslı, bu duygusu yüzünden kendini suçlar. Han, Aslı ile Kadir arasındaki görünmez bağın farkına varınca yeni planlar yapar.

Yıldızlar Bana Uzak’ta Kadir, Varnalı’ların davetine katılır!

Doğa, Kadir'i bulmaya çalışırken Orhan ile karşı karşıya gelir.

Yıldızlar Bana Uzak’ta Kadir, Varnalı’ların davetine katılır!

Yahya cezaevinden her şeyi adım adım takiptedir.

SON DAKİKA