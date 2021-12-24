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Haberler Galeri Yıldızlar geçidine sahne olan ‘2022’ye GÜNAYDIN’ partisine katılan ünlüler yeni yıldan beklentilerini açıkladı!
Giriş Tarihi: 24.12.2021 07:10 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 07:15

Yıldızlar geçidine sahne olan ‘2022’ye GÜNAYDIN’ partisine katılan ünlüler yeni yıldan beklentilerini açıkladı!

'2022'ye GÜNAYDIN' partisinde, ünlü isimler yeni yıldan beklentilerini GÜNAYDIN'la paylaştı. Maskelerden kurtulup pandemi döneminin bitmesi herkesin ortak dileği oldu!

Yıldızlar geçidine sahne olan ‘2022’ye GÜNAYDIN’ partisine katılan ünlüler yeni yıldan beklentilerini açıkladı!

GÜNAYDIN'ın büyük ses getiren yeni yıl partisine katılan magazin dünyasının ünlü isimleri, birbirinden renkli görüntüler vermenin yanı sıra 2022'ye dair beklentilerini de bizimle paylaştı. Mandarin Oriental Bosphorus'un ev sahipliğinde ve İpekyol ile Le Bedesten co-sponsorluğunda gerçekleşen muhteşem gecede boy gösteren ünlü simalar, 2021'i de değerlendirdi. İşte yıldız isimlerin yeni yıl dilekleri...

Yıldızlar geçidine sahne olan ‘2022’ye GÜNAYDIN’ partisine katılan ünlüler yeni yıldan beklentilerini açıkladı!

'TEK DİLEĞİM SAĞLIK VE MUTLULUK'

ZEYNEP BASTIK: Yıldızlar geçidine sahne olan '2022'ye GÜNAYDIN' partisinde, ünlü isimler yeni yıldan beklentilerini GÜNAYDIN'la paylaştı. Maskelerden kurtulup pandemi döneminin bitmesi herkesin ortak dileği oldu!

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Yıldızlar geçidine sahne olan ‘2022’ye GÜNAYDIN’ partisine katılan ünlüler yeni yıldan beklentilerini açıkladı!

'SEVGİ DOLU BİR YIL OLSUN'

BURAK SAĞYAŞAR-HATİCE ŞENDİL: Bu yıl, çalışarak ve sağlığımıza dikkat ederek geçti. 2022 sevgi dolu bir yıl olsun.

Yıldızlar geçidine sahne olan ‘2022’ye GÜNAYDIN’ partisine katılan ünlüler yeni yıldan beklentilerini açıkladı!

'GÜZEL BİR PROJE DİLİYORUM'

ASLIHAN KARALAR: 2021 benim için iyi geçti. 3 farklı projede yer aldım. Farklı karakterler canlandırdığım için çok mutluyum. 2022'den de sağlık ve güzel bir proje bekliyorum.

Yıldızlar geçidine sahne olan ‘2022’ye GÜNAYDIN’ partisine katılan ünlüler yeni yıldan beklentilerini açıkladı!

'AŞK DİLİYORUM'

ASLI SAMAT: 2021'den hiç hoşlanmadım, sevmedim. 2022 için umut doluyum. Yeni yılda aşk diliyorum.

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