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Haberler Galeri Yılın aşk bombası! Ünlü sunucu Özlem Yıldız gönlünü bakın kime kaptırdı!
Giriş Tarihi: 26.05.2023 06:33 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 06:35

Yılın aşk bombası! Ünlü sunucu Özlem Yıldız gönlünü bakın kime kaptırdı!

2013'te Sinan Serter'den boşanan ve uzun süredir hayatında kimse olmayan Özlem Yıldız, kalbini yeni bir aşka açtı! Ünlü sunucu Özlem Yıldız'a turizmci Mete Vardar'la beraber. Mete Vardar da beş yıl önce eşi Neylan Hanım'dan boşanmıştı. İki aydır flört eden ikili birlikte ilk kez Kıbrıs'ta görüldü. Geçen hafta sonunu Bodrum'da geçiren aşıklar, ilk kez Rumeli Hisarı'nda görüntülendi. Yemekte çifte Özlem Yıldız'ın annesi Sevgi Yıldız da eşlik etti.

BÜLENT CANKURT
Yılın aşk bombası! Ünlü sunucu Özlem Yıldız gönlünü bakın kime kaptırdı!

Sunucu Özlem Yıldız ile turizm dünyasının ünlü ismi Mete Vardar birlikte! Yaklaşık iki aydır flört eden sevgililer, ilk kez Rumeli Hisarı'nda görüntülendi.

Yılın aşk bombası! Ünlü sunucu Özlem Yıldız gönlünü bakın kime kaptırdı!

Geldi bahar ayları, gevşedi gönül yayları misali son günlerde sosyetenin gönül yayları da bir hayli gevşemiş durumda!

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Yılın aşk bombası! Ünlü sunucu Özlem Yıldız gönlünü bakın kime kaptırdı!

Neredeyse her gün sosyeteden bir aşk haberi kulağıma geliyor. İşte bomba bir aşk daha...

Yılın aşk bombası! Ünlü sunucu Özlem Yıldız gönlünü bakın kime kaptırdı!

Sunucu Özlem Yıldız ile turizmci işadamı Mete Vardar aşk yaşıyor. Evet, yanlış okumadınız...

Yılın aşk bombası! Ünlü sunucu Özlem Yıldız gönlünü bakın kime kaptırdı!

2013'te Sinan Serter'den boşanan ve uzun süredir hayatında kimse olmayan Özlem Yıldız ile beş yıl önce eşi Neylan Vardar'dan boşanan ve hiç kimseyle adı anılmayan Mete Vardar, yaklaşık iki aydır flört ediyormuş.

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