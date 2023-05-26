Giriş Tarihi: 26.05.2023 06:33
Güncelleme Tarihi: 26.05.2023
06:35
Yılın aşk bombası! Ünlü sunucu Özlem Yıldız gönlünü bakın kime kaptırdı!
2013'te Sinan Serter'den boşanan ve uzun süredir hayatında kimse olmayan Özlem Yıldız, kalbini yeni bir aşka açtı! Ünlü sunucu Özlem Yıldız'a turizmci Mete Vardar'la beraber. Mete Vardar da beş yıl önce eşi Neylan Hanım'dan boşanmıştı. İki aydır flört eden ikili birlikte ilk kez Kıbrıs'ta görüldü. Geçen hafta sonunu Bodrum'da geçiren aşıklar, ilk kez Rumeli Hisarı'nda görüntülendi. Yemekte çifte Özlem Yıldız'ın annesi Sevgi Yıldız da eşlik etti.