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Giriş Tarihi: 21.12.2023 07:50

Yılın son dizisi, yılın son gününde ekranlara geliyor! Yıldızlar Bana Uzak dizisinin yayın tarihi belli oldu!

ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak'ın yayın tarihi belli oldu. Dizi, 31 Aralık Pazar akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Aşk ve entrika dolu hikayesiyle dikkat çekecek olan dizinin başrollerinde Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı rol alıyor. Kadir ve Aslı'nın büyük aşkının ekrana geleceği dizide; Kadir'in, Aslı'nın babasının katili olarak hapse girmesi güzel anıların yitip gitmesine neden olacak.

Yılın son dizisi, yılın son gününde ekranlara geliyor! Yıldızlar Bana Uzak dizisinin yayın tarihi belli oldu!

atv'nin izleyicileri ekran başına kilitleyecek yeni dizisi 'Yıldızlar Bana Uzak'ın yayın tarihi belli oldu.

Yılın son dizisi, yılın son gününde ekranlara geliyor! Yıldızlar Bana Uzak dizisinin yayın tarihi belli oldu!

Senaryosu Ercan Uğur tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda ise Bahadır İnce'nin oturduğu 'Yıldızlar Bana Uzak' 31 Aralık Pazar akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

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Yılın son dizisi, yılın son gününde ekranlara geliyor! Yıldızlar Bana Uzak dizisinin yayın tarihi belli oldu!

Başrollerini Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı dizi güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. Usta oyuncular Gürkan Uygun ve Murat Daltaban'ın da yer aldığı dizide, Rami Narin, Elifcan Ongurlar, Evrim Doğan, İnanç Konukçu, Goncagül Sunar, Yaprak Medine, Baran Can Eraslan, Ela Yörüklü, Önder Selen, Deniz Atam ve çocuk oyuncu Mustafa Enis Bilir rol alıyor.

Yılın son dizisi, yılın son gününde ekranlara geliyor! Yıldızlar Bana Uzak dizisinin yayın tarihi belli oldu!

Kadir ve Aslı… Onların aşkı unutulacak ya da zamana yenilecek bir aşk değildir. Sonsuza kadar hatırlanacak kutsal bir bağ gibidir. Ama Kadir'in hapse girmesi hem de Aslı'nın babasının katili olarak hapse girmesi bütün güzel anıların yitip gitmesine yol açar.

Yılın son dizisi, yılın son gününde ekranlara geliyor! Yıldızlar Bana Uzak dizisinin yayın tarihi belli oldu!

Aslı bu darbenin etkisiyle savrulurken; Kadir'in artık tek bir amacı vardır. Masumiyetini ispatlamak ve hapishanede kendisine yol gösteren Yahya ile birlikte bu oyunu oynayan Varnalı ailesinden intikam almak…

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