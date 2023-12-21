Giriş Tarihi: 21.12.2023 07:50
Yılın son dizisi, yılın son gününde ekranlara geliyor! Yıldızlar Bana Uzak dizisinin yayın tarihi belli oldu!
ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak'ın yayın tarihi belli oldu. Dizi, 31 Aralık Pazar akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Aşk ve entrika dolu hikayesiyle dikkat çekecek olan dizinin başrollerinde Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı rol alıyor. Kadir ve Aslı'nın büyük aşkının ekrana geleceği dizide; Kadir'in, Aslı'nın babasının katili olarak hapse girmesi güzel anıların yitip gitmesine neden olacak.