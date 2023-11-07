Giriş Tarihi: 07.11.2023 16:10
Güncelleme Tarihi: 07.11.2023
16:11
Yıllar geçti ama o hala Sabah Şekeri! Melike Öcalan düzgün fiziği ve güzelliğiyle büyüledi!
2000'li yılların popüler isimlerinden olan ve özellikle Vatan Şaşmaz ile partner olduğu programla hafızalara kazınan Sabah Şekeri Melike Öcalan'ı yıllar teğet geçti! Şimdilerde 43 yaşında olan Melike Öcalan düzgün fiziği ve güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Melike Öcalan'ın son halini görenler "Yıllar geçti ama o hala Sabah Şekeri" yorumunda bulunmadan edemiyor. Melike Öcalan'ın pozlarına beğeni ve yorum yağıyor. İşte bir zamanların Sabah Şekeri Melike Öcalan'ın son hali ve ilgi odağı olan paylaşımları...