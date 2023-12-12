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Haberler Galeri Yıllar geçti ama o hala Sabah Şekeri! Vatan Şaşmaz'ın en güzel partneri Melike Öcalan fit vücudu ile yıllara meydan okuyor!
Giriş Tarihi: 12.12.2023 06:38 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 06:39

Yıllar geçti ama o hala Sabah Şekeri! Vatan Şaşmaz'ın en güzel partneri Melike Öcalan fit vücudu ile yıllara meydan okuyor!

2000'li yılların popüler isimlerinden olan ve özellikle Vatan Şaşmaz ile partner olduğu programla hafızalara kazınan Sabah Şekeri Melike Öcalan'ı yıllar teğet geçti! Şimdilerde 44 yaşında olan Melike Öcalan düzgün fiziği ve güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Melike Öcalan'ın son halini görenler "Yıllar geçti ama o hala Sabah Şekeri" yorumunda bulunmadan edemiyor. Melike Öcalan'ın pozlarına beğeni ve yorum yağıyor. İşte bir zamanların Sabah Şekeri Melike Öcalan'ın son hali ve ilgi odağı olan paylaşımları...

Yıllar geçti ama o hala Sabah Şekeri! Vatan Şaşmaz’ın en güzel partneri Melike Öcalan fit vücudu ile yıllara meydan okuyor!

Merhum sunucu Vatan Şaşmaz'ın güzeller güzeli partneri Melike Öcalan yıllara meydan okuyor. Sabah Şekerleri furyasının en sevilen çiftlerinden olmayı başaran Vatan Şaşmaz ile Melike Öcalan sempatik tavırlarıyla gönülleri fethetmişti.

Yıllar geçti ama o hala Sabah Şekeri! Vatan Şaşmaz’ın en güzel partneri Melike Öcalan fit vücudu ile yıllara meydan okuyor!

Bir dönemin en çok izlenen sabah kuşağı programlarından Sabah Şekeri ile tanınan isimlerinden olan Melike Öcalan oyuncu yönüyle de biliniyor.

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Yıllar geçti ama o hala Sabah Şekeri! Vatan Şaşmaz’ın en güzel partneri Melike Öcalan fit vücudu ile yıllara meydan okuyor!

Önemli gecelerde sunucu olarak da görmeye alışık olduğumuz Melike Öcalan, uzun üre önce şehir hayatından uzaklaşıp Bodrum'a yerleşmişti.

Yıllar geçti ama o hala Sabah Şekeri! Vatan Şaşmaz’ın en güzel partneri Melike Öcalan fit vücudu ile yıllara meydan okuyor!

2000'li yılların popüler isimlerinden olan ve özellikle Vatan Şaşmaz ile partner olduğu programla hafızalara kazınan Sabah Şekeri Melike Öcalan'ı şimdilerde 44 yaşında.

Yıllar geçti ama o hala Sabah Şekeri! Vatan Şaşmaz’ın en güzel partneri Melike Öcalan fit vücudu ile yıllara meydan okuyor!

Yıllar akıp gitti ama Melike Öcalan düzgün fiziği ve güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi.

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