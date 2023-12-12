Giriş Tarihi: 12.12.2023 06:38
Güncelleme Tarihi: 12.12.2023
06:39
Yıllar geçti ama o hala Sabah Şekeri! Vatan Şaşmaz'ın en güzel partneri Melike Öcalan fit vücudu ile yıllara meydan okuyor!
2000'li yılların popüler isimlerinden olan ve özellikle Vatan Şaşmaz ile partner olduğu programla hafızalara kazınan Sabah Şekeri Melike Öcalan'ı yıllar teğet geçti! Şimdilerde 44 yaşında olan Melike Öcalan düzgün fiziği ve güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Melike Öcalan'ın son halini görenler "Yıllar geçti ama o hala Sabah Şekeri" yorumunda bulunmadan edemiyor. Melike Öcalan'ın pozlarına beğeni ve yorum yağıyor. İşte bir zamanların Sabah Şekeri Melike Öcalan'ın son hali ve ilgi odağı olan paylaşımları...