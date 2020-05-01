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Haberler Galeri Yıllar Salako'nun güzel Emine'sine acımadı! Kemal Sunal'ın Salako filminin Emine'si Meral Zeren tanınmayacak halde...

Yıllar 'nun güzel 'sine acımadı! 'ın Salako filminin Emine'si tanınmayacak halde...

Unutulmaz komedi filmleri arasında yer alan , filmleri arasında da en sevilenlerden. Kemal Sunal ile defalarca kamera karşısına geçen oyuncu Salako filmindeki rolü ile hafızalara kazındı. Meral Zeren şimdi ne yapıyor? Aradan geçen yılların acımadığı ünlü sanatçı hakkında bir dönem büyük maddi sıkıntılar içinde olduğu haberleri çıkmıştı. Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in son halini görenler tanımakta zorlanıyor. İşte yılların acımadı ...

Giriş Tarihi: 01.05.2020 08:12 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 08:51
Yıllar Salako'nun güzel Emine'sine acımadı! Kemal Sunal'ın Salako filminin Emine'si Meral Zeren tanınmayacak halde...

Unutulmaz komedi filmleri arasında yer alan , filmleri arasında da en sevilenlerden. Kemal Sunal ile defalarca kamera karşısına geçen oyuncu Salako filmindeki rolü ile hafızalara kazındı. Meral Zeren şimdi ne yapıyor? Aradan geçen yılların acımadığı ünlü sanatçı hakkında bir dönem büyük maddi sıkıntılar içinde olduğu haberleri çıkmıştı.

Yıllar Salako'nun güzel Emine'sine acımadı! Kemal Sunal'ın Salako filminin Emine'si Meral Zeren tanınmayacak halde...

'nun 'si 'in son halini görenler tanımakta zorlanıyor. İşte yılların acımadı ve sizin için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

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Yıllar Salako'nun güzel Emine'sine acımadı! Kemal Sunal'ın Salako filminin Emine'si Meral Zeren tanınmayacak halde...

ZEYNEP DEĞİRMENCİOĞLU - AYŞECİK

Yıllar Salako'nun güzel Emine'sine acımadı! Kemal Sunal'ın Salako filminin Emine'si Meral Zeren tanınmayacak halde...
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Yıllar Salako'nun güzel Emine'sine acımadı! Kemal Sunal'ın Salako filminin Emine'si Meral Zeren tanınmayacak halde...
Yıllar Salako'nun güzel Emine'sine acımadı! Kemal Sunal'ın Salako filminin Emine'si Meral Zeren tanınmayacak halde...
Yıllar Salako'nun güzel Emine'sine acımadı! Kemal Sunal'ın Salako filminin Emine'si Meral Zeren tanınmayacak halde...

MENDERES UTKU - AFACAN

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