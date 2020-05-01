Yıllar Salako'nun güzel Emine'sine acımadı! Kemal Sunal'ın Salako filminin Emine'si Meral Zeren tanınmayacak halde...

Unutulmaz komedi filmleri arasında yer alan Salako, Kemal Sunal filmleri arasında da en sevilenlerden. Kemal Sunal ile defalarca kamera karşısına geçen oyuncu Meral Zeren Salako filmindeki Emine rolü ile hafızalara kazındı. Salako'nun Emine'si Meral Zeren şimdi ne yapıyor? Aradan geçen yılların acımadığı ünlü sanatçı hakkında bir dönem büyük maddi sıkıntılar içinde olduğu haberleri çıkmıştı. Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in son halini görenler tanımakta zorlanıyor. İşte yılların acımadı Meral Zeren'in son hali...