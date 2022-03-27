Giriş Tarihi: 27.03.2022 06:23 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022 06:27

Yıllar sonra ortaya çıkan şarkıcı Kader değişimi ile dikkat çekmişti! "Manda yavrusu" yorumu ile hastanelik olan şarkıcı Kader'in son hali...

Müzik dünyasına 13 yaşında adım atan şarkıcı Kader, uzun bir süredir ortalarda görünmüyordu. 90'lı yıllarda seslendirdiği "Adamım" ve daha birçok şarkıyla dönemin parlayan isimleri arasında yer alan ünlü şarkıcı Kader yıllar sonra ortaya çıkmıştı. Şimdilerde 43 yaşında olan şarkıcı Kader'in son halini görenler tanımakta zorlandı. Aldığı kilolar dikkatlerden kaçmayan Kader sosyal medyada konuşulanlardan oldu. Kader değişimi hakkında yapılan çirkin yorumlara isyan etmişti. Kader, sosyal medyada yapılan hakaret içerikli yorumlar sonrası hastanelik olmuştu. Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olan şarkıcı Kader'in son hali yine çok konuşuldu...